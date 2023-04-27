國際能源總署（IEA）26日發佈數據，去年全球銷售的純電動汽車（EV）和插電式油電混合車（PHV）合計超過1000萬輛，達到2021年的1.5倍。其中，中國的銷量顯著增長，達到590萬輛，相當於總體的6成。

日經新聞報導，2022年中國的純電動汽車銷量比2021年增加6成，達到440萬輛，插電式油電混合車銷量為150萬輛，達到2021年的3倍。純電動汽車和插電式油電混合車在中國國內總銷量（包括引擎車在內）中的佔比，由2021年的16％大幅提高至29％。

推升純電動汽車和插電式油電混合車銷售的因素，是中國原計劃於2020年底分階段縮小的新能源車補貼等優惠措施，延長至2022年底，帶來了搶搭政策末班車的需求。雖然受其反作用影響，2023年1月銷量下滑8％，但之後又復甦，1至3月累計成長20％，因此IEA認為，純電動汽車和插電式油電混合車的擴大趨勢不會改變。

此外，2023年1至3月的全球銷量增長25％，保持了良好趨勢，IEA預測2023年全年銷量將達到1400萬輛。

國際能源總署（IEA）執行董事比羅爾（Fatih Birol）表示，電動車正在給全球汽車產業帶來歷史性變革。這是第一波，電動巴士和卡車應該會是下一波。