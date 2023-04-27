雲林縣長張麗善（右二）參訪星國物流商集貨分裝場，大讚產線分工明確。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣長張麗善為拓展雲林農產品市場，率團到新加坡考察，27日張麗善表示除參加國際食品展，並參訪星國大型物流商「萬春商行」、超市集團「昇菘集團」總部，敲定將4萬5000包雲林生鮮蔬菜銷往新加坡超市，未來會持續把生鮮蔬果銷往星馬地區，進一步將農產加工品賣到東南亞國家。

萬春商行董事長陳振賢帶領張麗善與縣府團隊參觀集貨分裝場，張麗善大讚廠區乾淨且產線分工明確，對於冷鏈管理技術也相當純熟，很放心把雲林新鮮農產品交給萬春商行，盼萬春商行未來能與雲林廠商有更多合作機會。

張麗善表示，過去雲林縣透過台灣宜捷威貿易公司與萬春公司密切合作，將茂谷柑、胡蘿蔔、高麗菜等蔬菜鋪貨到新加坡各大生鮮超市，此次參訪將更加強化雙方默契，廣為行銷雲林縣最優質的農產，讓世界各地消費者都能品嘗到台灣好滋味。

張麗善一行人也前往新加坡大型連鎖超市「昇菘集團」總部，希望將雲林農產加工品古坑咖啡、地瓜薯條、調味花生、地瓜拿鐵等雲林良品鋪貨到新加坡超市，讓當地民眾享用創新的台灣味。此次古坑農會的精品咖啡、阿甘薯叔的蜂蜜薯片，以及虎尾農會的虎霸王花生，都讓昇菘採購部門大為驚艷。

張麗善指出，雲林農業產值超過850億，穩居全台之冠，近年來持續耕耘新加坡及馬來西亞等東南亞市場，除了蔬菜，還有文旦、茂谷柑、柳丁等果品，去年累計出口超過300公噸，獲當地消費者熱烈迴響。另外，宜捷威科技公司在雲林西螺的大型外銷蔬果理集貨場已完工，希望未來能將台灣短期葉菜打進新加坡市場。