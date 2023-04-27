「Mitsui Shopping Park LaLaport 台中」繼1月17日南館率先試營運後，4月27日北館也加入試營運。（馮惠宜攝）
「Mitsui Shopping Park LaLaport 台中」繼1月17日南館率先試營運後，4月27日北館也加入試營運。（馮惠宜攝）
北館五樓的日系美食一條街，匯集16家日系餐飲。（馮惠宜攝）
北館五樓的日系美食一條街，匯集16家日系餐飲。（馮惠宜攝）
「Mitsui Shopping Park LaLaport 台中」北館也加入試營運，五樓日系美食一條街，匯集16家日系餐飲，更有多家首發餐飲。（馮惠宜攝）
「Mitsui Shopping Park LaLaport 台中」北館也加入試營運，五樓日系美食一條街，匯集16家日系餐飲，更有多家首發餐飲。（馮惠宜攝）
「Mitsui Shopping Park LaLaport 台中」北館也加入試營運，五樓日系美食一條街，匯集16家日系餐飲，更有多家首發餐飲。（馮惠宜攝）
「Mitsui Shopping Park LaLaport 台中」北館也加入試營運，五樓日系美食一條街，匯集16家日系餐飲，更有多家首發餐飲。（馮惠宜攝）

三井集團在全台第一座購物中心「Mitsui Shopping Park LaLaport 台中」繼1月17日南館率先試營運後，4月27日北館也加入試營運，三井集團更預告會在5月16日全面正式開幕；「北館」集中多數品牌、匯集260個品牌，還有日系美食一條街，匯集16家日系餐飲，更有多家首發餐飲，預計將可掀起一波美食嚐鮮熱潮。

Lalaport「南館」以大型店舖為主，含首度進駐日系超市、品牌服飾、生活用品大店等；「北館」則聚集中小型且多樣化的品牌，包括兼具創作體驗機能的品牌店舖，可以體驗購物以外的樂趣，南、北館在2樓(室內)及3樓(戶外)以空橋連通。

兩館各規劃有美食街，並以館別特性匯集不同餐飲品牌，其中南館以異國美食為主，北館則以日系料理為主，讓顧客有多樣化選擇，感受不同的味蕾體驗。

其中位於五樓的日系美食一條街，匯集16家日系餐飲，包含日本神奈川縣的地雞料理人氣店「酉十郎W定食」，東京知名的「日本橋海鮮丼？半」等；日系主題餐廳有「北○KITAMARU」日料，東京人氣壽司店「壽司美登利」。

此外，北館還有知名美式餐廳「Sarabeth′s」全台最大店進駐，米其林必比登推薦江浙菜老店「沁園春」，燒肉連鎖店「牛角」開設的「牛角Buffet」、「大江戶町鰻屋」、泰式料理「Lady Nara」、韓式燒肉店「姜滿堂」等進駐。

甜點咖啡店有「武藏野森珈琲Diner」、「LADY M」為可內用門市，「奎克咖啡 X 麟鄰茶寓」、英式茶品「HARDY＆IVY英茶香」，以及「JOHAN」等進駐。

此外，擁有百年歷史、義大利奢華家具品牌GIORGETTI」將初次來台展店，另外，集雅社與SONY品牌也將首次攜手打造以消費者體驗為訴求的全系列商品體驗門市「Sony Center」。台中知名花店「名人花坊」也將首次進入商場展店。

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