「Mitsui Shopping Park LaLaport 台中」繼1月17日南館率先試營運後，4月27日北館也加入試營運。（馮惠宜攝）

北館五樓的日系美食一條街，匯集16家日系餐飲。（馮惠宜攝）

「Mitsui Shopping Park LaLaport 台中」北館也加入試營運，五樓日系美食一條街，匯集16家日系餐飲，更有多家首發餐飲。（馮惠宜攝）

「Mitsui Shopping Park LaLaport 台中」北館也加入試營運，五樓日系美食一條街，匯集16家日系餐飲，更有多家首發餐飲。（馮惠宜攝）

三井集團在全台第一座購物中心「Mitsui Shopping Park LaLaport 台中」繼1月17日南館率先試營運後，4月27日北館也加入試營運，三井集團更預告會在5月16日全面正式開幕；「北館」集中多數品牌、匯集260個品牌，還有日系美食一條街，匯集16家日系餐飲，更有多家首發餐飲，預計將可掀起一波美食嚐鮮熱潮。

Lalaport「南館」以大型店舖為主，含首度進駐日系超市、品牌服飾、生活用品大店等；「北館」則聚集中小型且多樣化的品牌，包括兼具創作體驗機能的品牌店舖，可以體驗購物以外的樂趣，南、北館在2樓(室內)及3樓(戶外)以空橋連通。

兩館各規劃有美食街，並以館別特性匯集不同餐飲品牌，其中南館以異國美食為主，北館則以日系料理為主，讓顧客有多樣化選擇，感受不同的味蕾體驗。

其中位於五樓的日系美食一條街，匯集16家日系餐飲，包含日本神奈川縣的地雞料理人氣店「酉十郎W定食」，東京知名的「日本橋海鮮丼？半」等；日系主題餐廳有「北○KITAMARU」日料，東京人氣壽司店「壽司美登利」。

此外，北館還有知名美式餐廳「Sarabeth′s」全台最大店進駐，米其林必比登推薦江浙菜老店「沁園春」，燒肉連鎖店「牛角」開設的「牛角Buffet」、「大江戶町鰻屋」、泰式料理「Lady Nara」、韓式燒肉店「姜滿堂」等進駐。

甜點咖啡店有「武藏野森珈琲Diner」、「LADY M」為可內用門市，「奎克咖啡 X 麟鄰茶寓」、英式茶品「HARDY＆IVY英茶香」，以及「JOHAN」等進駐。

此外，擁有百年歷史、義大利奢華家具品牌GIORGETTI」將初次來台展店，另外，集雅社與SONY品牌也將首次攜手打造以消費者體驗為訴求的全系列商品體驗門市「Sony Center」。台中知名花店「名人花坊」也將首次進入商場展店。