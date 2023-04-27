美國哈佛大學知名天文學家羅布（Avi Loeb）認為，外星人的確存在。

人類對外星人充滿好奇，而加州大學的科學家團隊認為，他們最快可能2029年就會和地球聯絡。

據《每日郵報》（Daily Mail）26日報導，美國國家航太總署（NASA）2002年透過例行通訊協定，向「先驅者12號」（Pioneer 12）探測器發送無線電波傳輸，以發送數據，並確保建立通信。當傳輸的電波接觸到物體散發時，訊號也送達距離地球約27光年的星球。

加州大學研究人員希望，這訊號由外星人截獲，並加以回覆。而加州大學柏克萊分校天文學家艾塞克森（Howard Isaacson）告訴《科技新时代》（PopSci），這是天文學家薩根（Carl Sagan）生前著名的點子。

好萊塢電影《接觸未來》（Contact）中女主角與外星人接觸的場景

1997年以薩根的故事為本所拍攝的《接觸未來》（Contact），就描述了1名參與「搜尋外星文明計畫」（SETI）的科學家發現證據，證實遠在距離地球26光年外的星球上有外星人，並選擇發出無線電波訊號，主動與對方接觸。

而研究團隊推算，先前傳輸給「旅行家2號」（Voyager 2）、 「先驅者10號」和「先驅者11號」的訊號都已至少傳送到1個星球。