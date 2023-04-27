孩子的未來無限，比較起過往，現今有更多職業可選擇，高雄市勞工博物館即日起辦理「我的志願」創作徵件活動，鼓勵國小學童運用繪畫、雕塑等不同媒材的創作形式，描繪出自身對未來的志向，入選作品也有機會在勞博館今年即將啟用的1樓親子勞動教育空間展出。

高市勞工局表示，根據對兒童未來志向調查，包括明星藝人、電競選手、程式設計師、職業運動員、醫師、老師、畫家等廣受青睞的職業類別。其中可以發現許多職業的選擇，已逐漸與父母或師長的認知面向產生世代落差，因此，未來隨著時代的進步，帶動科技與人工智慧的蓬勃發展，進而將使工作型態快速轉變，許多新興的職業也可能應運而生，在就業的選擇上也可預期將衝擊不同世代對職業的期待。

局長周登春說，隨著產業多元化，科技數位資訊與經濟的快速發展，對孩子在未來就業類型的觀念也越來越開放，回想自己的小時候，對未來的志願可能只有少數的幾項可以選擇，因此，很佩服也很羨慕，學童可以對未來職業充滿許多想像力。

勞博館邀請小朋友們盡情發揮自己的創意，在創作中揮灑對未來工作的想像，徵件時間自即日起至6月30日止，參加對象以111學年度國小學童為限，分為低、中、高年級共三個組別，每人僅限參加1件，創作媒材不拘。入選作品也有機會在勞博館今年即將啟用的1樓親子勞動教育空間展出，讓作品與大眾進行互動對話。