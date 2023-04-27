行政院會27日通過「國家語言研究發展中心設置條例」草案，送請立法院審議，未來將肩負國家語言普查、出版，研發拼音和書寫系統，整合通譯人才及母語認證的重擔。院長陳建仁指出，語發中心作為國家語言研究、調查、保存、推廣、發展及資源整合的專業組織，以積極改善我國許多族群語言流失、消逝及斷層危機。

國家語言發展法2018年12月通過立法院三讀，文化部評估業務具高度公共性，且長期以來國家語言語料、史料散佚各政府機關及學術單位，因此著手研擬「國家語言研究發展中心設置條例」草案，設立行政法人性質的國家語言研究發展中心，但2020年5月送行政院會時，遭前行政院長蘇貞昌以需強化語言保存為由退回。

去年行政院核定文化部、原民會、客委會及教育部共同研提的「國家語言整體發展方案」，預計以5年321億預算復振面臨傳承危機的國家語言。由於各界皆盼國家語言能有專責機構，文化部於今日再度提出「國家語言研究發展中心設置條例」草案，條文包含中心業務範圍、經費來源、組織運作方式、監督機制等共32條。

文化部人文及出版司長陳瑩芳報告時指出，考量行政法人制度較具彈性，可進用專業研究人員，未來語發中心可提供國家語言業務專業支援，也能以較具社會公信力的角色辦理語料和史料徵集，同時在政府監督下確保持執行成效，由於語發中心是由政府編列固定預算維持營運，能有效資源整合、應用與推廣。

陳瑩芳說，當前將優先復振面臨國家傳承危機的國家語言，未來將著眼在國家語言普查、調查及出版，蒐集語言的語料和史料，研發國家語言拼音及書寫系統，並整合國家語言能力認證（如教育部的閩南語認證、客委會的客語認證、原民會的族語認證）、通譯人才資源、國家語言資料庫，並研擬國家語言發展報告和國際交流。

文化部期盼，語發中心設立後，能透過系統化蒐集、調查及研究，建立國家語言知識體系、強化語料數位應用研發，提升各語言的使用活力，賦予語發中心擔任政府智庫角色，並加強跨部會資源整合，以其專業人力進行長期性、基礎性的工作，支援及協助各級政府機關及民間單位，推動國家語言的研究、調查、保存、推廣、復振等工作。