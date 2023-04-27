受惠於雲端服務需求升溫及廣告業務表現優於預期，谷歌母公司Alphabet第一季營收獲利意外強勁，該公司並宣布將買回700億美元股票。

而在雲端運算和Office生產力軟體業務成長帶動下，微軟上季營收獲利超出市場預期，該公司並表示AI產品正在提振營收。

Meta縮小全年成本預測區間亦給股價帶來提振。該公司表示，全年支出可能低於3月時的預測。

Meta已經啟動激進的削減成本計畫，預計裁員21,000人，並壓平中層管理結構，朝祖克伯將2023年變成「效率年」的目標邁進。

●Meta第一季財報

營收年增3%，為286.5億美元，優於市場預估的277億美元，為近一年來首見增長。

稀釋後每股盈餘年減19%，為2.20美元，優於市場預期的2.03美元。

臉書每日活躍用戶數（DAU）年增4%，為20.4億個。

臉書每月活躍用戶數（MAU）年增2%，為29.9億個。

因升級AI技術，資本支出大增至71億美元，但低於市場預估的72億美元。

●展望

第二季營收估介於295億～320億美元，優於市場預估的295億美元。

全年支出預測區間調整為介於860億～900億美元，較3月宣布第二輪裁員時預估的介於860億～920億美元縮小。

全年資本支出估介於300億～330億美元。

●法說會

為了提振核心業務，Meta已經進行了幾次代價昂貴的整頓計畫，包括升級AI能力的一個大型項目。祖克伯在財報發布後的電話會議上表示，我們在構建AI基礎設施方面已不再落後，相反的，我們現在有能力在這個領域取得領先。

Meta表示，在今年第一季，AI推薦功能使用戶花費在Instagram上的時間增加24%。

由於正在打造生成式AI技術的產品，Meta不排除擴大資本支出的可能性。

對於主攻元宇宙業務的Reality Labs部門，Meta仍然預期今年的營業虧損將增加。去年該部門虧損137億美元。

祖克伯表示，他會繼續投資元宇宙，「有人說我們正在拋棄對元宇宙的願景。我先說在前頭，他們看錯了。多年來，我們一直將重心放在AI和元宇宙，未來我們也將繼續這麼做」。

Atlantic Equities分析師James Cordwell表示，與Alphabet類似，Meta很多AI投資都投向了廣告商這一塊。作為消費者，我們可能看不到他們在這個領域耕耘的成果，但看起來他們確實是能使用更先進的演算法來維持一定程度的廣告投放。