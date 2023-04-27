根據今天最新公布的台北市地政局4月動態月報，台北市房價已經連鎖下跌2個月。

最新出爐的2023年1月全台北市住宅價格指數，為115.47，較前月115.68下降0.18％；較去年同期112.73上升2.43％。

至於全台北市標準住宅，平均總價約1,829萬元，標準住宅單價每坪58.25萬元。

包括大樓、公寓、小宅，3大類型產品，全部同步下跌。

而史上最高點，則在2022年11月的每坪58.54萬元。

而最新的大樓住宅價格指數為119.88，月減0.15％；至於公寓，住宅價格指數111.19，月 降0.61％；小宅住宅價格指數110.48，較前月 下降0.90％。

台北市地政局指出，觀察全市、大樓、公寓及小宅之月線、季線及半年線趨勢，月線全面下跌；季線大樓維持上漲，其餘下跌；半年線小宅持續下跌，其餘上漲。

在交易量方面，地政局指出，1月台北市房市交易量減少22.45％，年減20.61％，實價登錄交易件數570件。

交易總額139.08億元，較前月減幅20.29％，較去年同期則萎縮32.27％。

觀察台北市各行政區的表現，其中有2區增加、10區減少。

交易量增加的行政區，為中正區、士林區，較前月分別增加 18.52%、8.70%；減幅最大為南港區，較前月減70.73%。

各行政區交易總額依序由中山區 24.92 億元、內湖區 23.39 億元及大安區 20.43 億元位居前 3 名。

總額最少為南港區，僅 2.51 億元，總額最高的中山區與最低的南港區，差約 8.93 倍。

交易總額增幅最大為內湖區，較前月增加 25.28%。

減幅最大為南港區，較前月減少 76.21%。