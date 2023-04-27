北京再出招穩就業，提出促進高校畢業生等青年就業創業，支持國有企業、機關事業單位等受高校畢業生青睞的「體制內」單位，進一步挖掘崗位潛力。

中國國務院辦公廳發布《關於優化調整穩就業政策措施全力促發展惠民生的通知》，從擴大就業容量、促進高校畢業生等青年就業創業、幫扶兜牢民生底線以及加強組織實施等4個部分提出15條措施。

《通知》在多項措施中對青年就業進行幫扶。當中包括支持國有企業擴大招聘規模。對按照工資效益聯動機制確定的工資總額難以滿足擴大高校畢業生招聘需求的國有企業，經履行出資人職責機構或其他企業主管部門同意，統籌考慮企業招聘高校畢業生人數、自然減員情況和現有職工工資水平等因素，2023年可給予一次性增人增資，核增部分據實計入工資總額並作為下一年度工資總額預算基數。

對機關事業單位，則是穩定崗位規模。挖掘黨政機關、事業單位編制存量，統籌自然減員，加大補員力度，穩定招錄、招聘高校畢業生規模，合理確定招錄、招聘時間。

此外，《通知》提到「實施2023年百萬就業見習崗位募集計劃」，廣泛動員各類企事業單位、社會組織等，募集不少於100萬個青年見習崗位，對吸納就業見習人員的給予見習補貼，用於支付見習人員基本生活費、辦理人身意外傷害保險，以及對見習人員的指導管理費用。

澎湃新聞引述中國人民大學國家發展與戰略研究院研究員、公共管理學院教授馬亮稱，部分國企、事業單位已經開始進行擴編，再配合一些其他政策，應該能夠很好地給畢業生比較大的就業空間和機會。

上海復旦大學社會發展與公共政策學院教授任遠認為，當前時期促進就業，特別是積極解決大學畢業生就業和青年就業壓力，關鍵還是要全面推動經濟增長，動員包括國有企業和民營經濟等各類經濟實體的作用，積極促進投資和創業活動推動就業從而創造就業。