新竹市生命園區每逢重要節日，停車場車位不夠，周邊違停嚴重，造成交通嚴重堵塞，多位民代建議，應將成德路與成德一街口旁閒置空地作為停車場使用。市府在現地勘查後表示，會盡速開闢該閒置空地為停車場，預計最快9月啟用，將增加39個汽車停車位。

新竹市殯儀館停車位不足，有民眾反應，每當遇到重要節日違停嚴重，盼能增加停車空間。市議員吳旭豐先前也在議會提案，指殯葬管理所第二停車場預定地，起初預計設置汽車340格、大客車13格、機車140格，從規畫至今事隔多年仍未興建，建議市府盡速規畫，解決車位不足問題。

市府指出，生命園區平日車位其實是足夠的，然而每逢喪葬吉日往往因為大量車潮湧入，造成一位難求；市府交通處也表示，生命園區停車場平均停車率僅有4到5成，但是一旦遇到喪葬吉日導致停車位供不應求，差異甚大。

市府祕書長張治祥、民政處長嚴翊琦及交通處長倪茂榮，日前與市議員陳啟源、陳治雄及陳建名等人，共同赴生命園區成德路與成德一街口勘查，了解閒置空地現況。經會勘後，市府已責成交通處盡速將閒置空地開闢為停車場。

交通處指出，為紓解當地停車需求，將開闢空地為停車場，完成後比照生命園區停車場實施收費，每小時20元，提高停車周轉率、避免遭長期占用。交通處也說明，停車場目前規畫設計中，預計會在今年6月公告招標、7月開工，最快在9月完工啟用，總經費200萬元，屆時計可提供小客車停車位39位。

民政處指出，該空地因長期遭民眾棄置垃圾及占用，已於出入口施作阻隔設施，並定期派員巡檢，確保場地環境整潔，後續將與交通處合作開闢停車場，紓解當地停車需求。此外，在場議員也建議，成德路與成德二街增設行人穿越道線，以維護行人路口安全，交通處也表示，將納入評估改善。