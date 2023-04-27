羅志祥、陳楚河、胡宇威、魏蔓、任容萱、李宣榕的寵物實境《TOP DOG 回家》，本周內容拍攝時正逢聖誕節，李宣榕提議與浪浪們共度開心的聖誕派對，沒想到失控的場面，讓胡宇威忍不住抱怨「不知道是誰說要辦今天的活動！」 讓求好心切的提議者李宣榕走心落淚，嚇得羅志祥趕快安慰。

為了聖誕聚會，製作單位特別找到一個舒適寬敞的寵物友善場地，由愛在家做鮮食給狗狗吃的陳楚河當大廚，任容萱和其他女生負責布置場地。當大家都到現場後，卻發現這場活動發起人也是最ㄎㄧㄤ的李宣榕，只負責分配工作卻沒有準備任何食材，要烤肉也沒帶最重要的烤肉架，最後羅志祥與胡宇威決定負責DIY鋸烤肉架，過程中電鋸切鐵桶所噴出的火花，讓羅志祥一直說：「我會怕！」就擔心火花噴到他的臉一度躲在胡宇威的後面，意外搞笑散發BL的FU，胡宇威笑說是「brother love！」

這次，六隻浪浪難得又聚在一起，胡宇威的Ozzy最好動想跟大家玩，但大家就怕魏蔓的好呷會被欺負，沒想到另一邊，陳楚河的費歐娜已經開始偷吃生肉。有趣的是，李宣榕和胡宇威買回來烤的肉是羊肉，因為牛肉都拿去給陳楚河做紅酒燉牛腩，羅志祥一邊烤肉一邊發現不對勁，說：「因為我屬羊，所以我不吃羊肉。」而身上只有200元的他為了幫狗狗的聖誕聚會加菜，拋開藝人包袱，靠刷臉的方式跟店家要到了蛋糕和肉的贊助。他驕傲的說，店家太熱情願意送蛋糕，唯一條件就是合照，而他接著又去賣肉店討肉，老闆一聽是幫流浪狗辦趴，就趕緊說：「只要你喜歡我都送。」