大陸商務部日前發出聲明指出，將就台灣對大陸貿易限制措施展開貿易壁壘調查，包含農產品、化工產品等品項2455項，其中與農產品相關計1066項。農委會指出，管制中國大陸農產品分為防疫檢疫相關、對我產業無影響及有影響等3類，而經評估若未來開放大陸相關產品進口，可能受影響品項約200項，占目前管制中國大陸農產品項目近30％。

農委會主委陳吉仲昨日接受網路媒體專訪表示，針對貿易壁壘，回到2002年，台灣與大陸先後加入世界貿易組織(WTO)，原本加入WTO前需要跟每個會員國談判，但因為兩岸先後加入，所以就變成我方禁止大陸2000多項產品輸入，考量重點如防檢疫還有安全等因素，因此就沒有開放，但面對之後可能的開放，台灣要有所準備。

農委會表示，針對這些可能受影響的產品，政府除持續以關稅、關稅配額及特別防衛措施等保護產業外，近年來為因應我國加入跨太平洋夥伴全面進步協定(CPTPP)等貿易自由化的影響，已積極調整產業結構與提升競爭力。另也將配合行政院經貿談判辦公室、陸委會、經濟部等相關單位，在WTO架構下與陸方進行協商，以確保可能受影響農產品的生產與維護農民收益。

農委會強調，各國考量對國內產業造成重大不良影響，或是食品衛生安全或動植物防疫檢疫的理由，都可能訂定管制進口品項，且兩岸加入WTO過程並未就市場開放進行談判，為了維護產業發展與農民利益，政府持續管制部分中國大陸農產品進口。

經過評估，農委會已將管制中國大陸農產品分為「依據現行動植物防疫檢疫相關規定自中國大陸不能進口」、「自中國大陸進口對我產業並無影響」，以及「如果開放中國大陸進口對我產業可能會有影響」等3類，針對開放中國大陸進口可能會有影響的200餘項農產品。