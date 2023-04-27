交通部長王國材（右）回應，高雄無法飛長程，是受限於機場跑道長度不足，但隨著科技日新月異，或許未來有機會再來執行。此外，針對高雄新航廈改善，預計2033年階段性完成，會再盡量加速辦理，回應外界期待。（柯宗緯攝）

疫後高雄機場航班今年第1季已達16條，較2019年僅恢復43％。（柯宗緯攝）

疫後高雄機場航班今年第1季已達16條，較2019年僅恢復43％。立法院交通委員會今（27）日到高雄考察，召委許智傑透露，7月18日直飛布拉格將首航，也向交通部長王國材喊話，評估開闢直飛美國新航線，另盼整體直飛東南亞等國家的航班增加。綠委賴瑞隆也疾呼，新航廈進度加快腳步。

交通部民航局報告指出，今年1到3月高雄航線飛航16個航點，平均每周120班（恢復33％）、載客3.3萬人（恢復29％）、載客率71％。預計今年10月航點恢復至19個，航班數將恢復58％。

許智傑表示，過去他曾問過交通部長王國材，高雄直飛布拉格可不可能？部長直說不可能，但如今7月18日將直飛布拉格了，因此凡事皆有可能。他建議，民航局持續規畫增加航班，甚至是直飛美國，透過轉機等方式引客。

賴瑞隆則指出，高雄機場新航廈期程進度速度太慢，希望比照桃機第三航廈速度進行；此外，高雄身為新南向基地，希望開闢更多航班從高雄進出，尤其是直飛日韓、東南亞等國家，不要讓高雄人還要去桃園才能搭機。

立委李昆澤提到，今年高雄國際旅展6月登場，交通部給予補助外，也希望邀請東南亞、東北亞等國家的官方、旅遊業者來高雄踩線、參訪，並設計套裝旅遊路線，吸引更多旅客到高雄旅遊，促進觀光發展。

王國材回應，高雄無法飛長程，是受限於機場跑道長度不足，但隨著科技日新月異，或許未來有機會再來執行。此外，針對高雄新航廈改善，預計2033年階段性完成，會再盡量加速辦理，回應外界期待。

對此，民航局表示，將持續辦理降落費減免措施，吸引業者新闢航線或增加航班以期增進高雄機場空運發展。而為吸引旅客來台，觀光局已提供自由行、團客及包機獎助等，也將要求航空公司持續與觀光局、地方政府合作行銷高雄，並針對載客率相對較低之港澳、東南亞等地區，強化觀光宣導及行銷。