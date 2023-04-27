《鴕鳥先知》突破動畫電影與真人世界的邊界，討論何謂生命中「真正重要的事」，令人回味無窮。（臺中國際動畫影展提供）

《獸》改編真實故事，將角色內心的恐懼和脆弱絕妙呈現，一舉在「2022臺中國際動畫影展」拿下「短片競賽」首獎。（臺中國際動畫影展提供）

國家影視聽中心將在五月推出「臺中國際動畫影展得獎動畫選輯」，觀賞來自全球各地的動畫創作，如何重新詮釋我們所處這個既不平凡、又充滿奇想的世界！圖為《魚乾少年》劇照。（臺中國際動畫影展提供）

相信每個人的成長歷程中，都有一部影響至深的動畫片陪伴，別具深意的劇情主題不只讓孩子們目不轉睛，也是大人脫離現實壓力的特效藥。國家電影及視聽文化中心（下稱國家影視聽中心）將與臺中國際動畫影展、臺中市影視發展基金會共同主辦，在五月推出免費索票的「臺中國際動畫影展得獎動畫選輯」，邀請大家一起觀賞來自全球各地的動畫創作，如何重新詮釋我們所處這個既不平凡、又充滿奇想的世界！

「臺中國際動畫影展得獎動畫選輯」精選16部臺中國際動畫影展（TIAF）2021至2022年的得獎動畫短片作品，以「世界鏡頭」及「生命循環」作為主題，策畫兩組令人驚奇不斷的短片合輯。「生命循環」探索身為人的課題：面對生老病死的周而復始，我們究竟該如何從容以對？

本合輯選入入圍 2023 奧斯卡動畫短片的《冰之商人》，以及台灣導演余聿的作品《島影》，我們終將發現「人為什麼活著？」的答案，似乎安置在最原始的初心。

而「世界鏡頭」合輯，則聚焦於各個在困境中尋找救贖的生命，並由此反思我們所生活的現代究竟哪些是虛假、哪些才是真實？同樣入圍2023年奧斯卡動畫短片的《鴕鳥先知》，就是角色從神秘鴕鳥口中知道，自己其實只是停格動畫片的小人偶，本來日日追趕他的工作業績壓力突然變得一點也不重要了。

改編真實故事的《獸》，則是以智利的軍事獨裁時期作為時空背景，進入秘密警察特務不為人知的內心世界。動畫主角刻意選用類似瓷器的材質攝製，呼應她破碎易毀的內心狀態，將深層的恐懼與挫折詮釋得淋漓盡致，一舉在「2022臺中國際動畫影展」拿下「短片競賽」首獎。

動畫影片可以突破真人拍攝、特效剪輯等技術極限，實踐影像創作者的狂想。「臺中國際動畫影展得獎動畫選輯」更是透過虛擬的動畫，傳遞實境的反照。透過每一格的想像力，成為社會的放大鏡，觀察著國與國、人與人、心與心之間細微的互動。