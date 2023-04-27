中央流行疫情指揮中心將於5月1日解編，國民黨今召開記者會痛批，回顧三年多的防疫，前指揮官陳時中與蔡政府在應對「與疫情共存」的態度上，給各界的觀感不僅是「過度散漫」，事前管控與準備方式，又是「四大皆空」缺疫苗、缺快篩、缺藥品、缺整合，導致民怨四起，更造成台灣近2萬人因確診不幸離世，這樣的代價，民進黨政府難辭其咎。

文傳會副主委林家興表示，陳時中一貫的作風，總是不願認錯，很難謙卑，只要在野或民間提出監督與建言，不是充耳不聞，就是硬拗到底，時不時還會上演「甩鍋」的戲碼，國民黨當時各種預判與建言都逐一發生。他列出三年防疫大事紀中，總回顧「五缺五亂」的問題，缺口罩導致口罩之亂、缺疫苗導致疫苗之亂、缺快篩導致快篩之亂、缺藥物導致藥物之亂，最重要是蔡政府缺同理心導致當國人需要各項防疫物資時，政府沒有超前佈署，讓各項亂象更為嚴重。

林家興指出，去年蔡英文總統慶祝抗疫一千天時，我們看到美國《彭博社》在去年6月所公布的最後一份全球防疫韌性榜單），台灣竟然是倒數第二，輸給大陸、香港、巴基斯坦，只贏過俄羅斯，蔡總統說「讓世界看到台灣」，是看到台灣執政當局應變能力如此之差嗎？指揮中心過程中荒腔走板、治理無方，國人都會深刻記得。

新北市議員黃心華指出，防疫過程中，對於認真的公務人員及醫護人員應該予以肯定與認同，但政府高層因為自身政治意識型態做出的決策，讓國人平白付出無辜的生命，希望在這1197天防疫指揮中心的歷史，政府能學到教訓，未來能將傷害降到最低。

國民黨發言人楊智伃表示，過去防疫指揮中心並沒有扮演醫療人員的隊友，而是「豬隊友」，且經常做出何不食肉糜的發言，只會美化現況與數字，以及推卸責任，指揮中心就像是執政黨的「類競選總部」，不斷包裝政治利益，掩蓋醫療人員的勞權與薪資待遇問題，今天這個「類競選總部」終於要解編了。

楊智伃表示，指揮中心解編之際，政府部門更沒有藉口繼續忽視這些台灣醫療體系累積的病灶，她呼籲對於醫護的訴求，民進黨政府別再裝睡了，她強調，國民黨會成為醫護人員的後盾，繼續為真正的勇士與戰士們發聲，再次感謝一線的醫護人員，「你們才是真正的抗疫英雄」。

林家興強調，民進黨面對人民的質疑，不但經常是問A答B，而且還「假回答、真抹黑」，「什麼時候中央疫情指揮中心變成抹黑造謠中心？什麼時候打擊疫情變成打擊在野黨？什麼時候拚防疫變成拚政治？」他強調，當初還敢說萬華是破口，民進黨才是台灣疫情最大的破口。