《星座好朋友》運勢專欄分享12星座心軟原諒的秘招，其中金牛、天秤、天蠍、摩羯只要放低姿態和他們撒嬌，怒火就瞬間消失一半；牡羊、雙子、獅子、射手、水瓶座請親朋好友幫忙說話，就很容易耳根子軟原諒；巨蟹、處女、雙魚座則是很念舊，只要提到從前的點點滴滴，就容易心軟。

1、放低姿態，多點撒嬌

●代表星座：金牛座、天秤座、天蠍座、摩羯座

金牛座、摩羯座沒辦法抵擋撒嬌，只要一遇到就會乖乖投降，怒火瞬間消失一半，因為不知如何回應，在慌亂之中也就忘了生氣，是轉移注意力的一種方式。天秤座、天蠍座喜歡被捧在手心感覺，當願意放低姿態，就會有一種被尊重的崇高感，這時就容易享受在這種氛圍，也自然滅了不少的火，怎麼可能還會不心軟呢？

2、親朋好友幫你說好話

●代表星座：牡羊座、雙子座、獅子座、射手座、水瓶座

牡羊座、射手座、水瓶座看重朋友，朋友的話經常會影響到他們的決定，所以如果請親朋好友幫忙說話，他們就很容易耳根子軟原諒。雙子座、獅子座都很愛面子，有時事情鬧到親朋好友的耳中，他們會比較尷尬不好意思拒絕，自然而然就會心軟原諒。

3、讓對方回憶他的好

●代表星座：巨蟹座、處女座、雙魚座

巨蟹座、處女座、雙魚座特別念舊，所以只要跟他們提到從前的點點滴滴，他們就容易心軟，其實他們是很不容易放下過去的，有時只要多一點推波助燃，讓他們想起對方的好，自然就會心軟原諒。