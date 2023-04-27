彰化縣長王惠美27日開心宣布，她說中友彰化又向前一大步，縣府從都市計畫、交通審查同步處裡，才能讓中友彰化這麼快取得建照。(吳建輝攝)

環繞向上的線條並非好看而已，而是結合外環車道設計，立面開窗及線條切割以蝴蝶翅膀語彙形塑，象徵彰化市的蛻變與重生。(彰化縣政府提供／吳建輝彰化傳真)

中友彰化認養東側成功公園，未來延續整體鋪面與景觀規劃，該空間未來可舉辦各項表演活動、主題市集。(吳建輝攝) (吳建輝攝)

彰化縣第一個百貨商城「中友百貨彰化店」建照到手，總投資金額高達43億，彰化縣長王惠美27日開心宣布，她說中友彰化又向前一大步，縣府從都市計畫、交通審查同步處裡，才能讓中友彰化這麼快取得建照，最快下個月就會圍起圍籬，盼今年上半年能夠動工，順利在2026年底前開幕。

彰化第一家百貨公司中友百貨建築執照於4月20日核發，興建樓層達21層，是彰化第一座BOT規劃設計的地標式建築，加上總投資金額高達43億，因此縣府團隊相當重視，在交通、都市設計及建築方面給予很大協助。

王惠美表示，縣府全力協助中友彰化相關書面審查，同步進行都市計畫、交通審查等作業，交評2月17日通過後，都審隨即於今年4月14日核定，在 6天內完成核發建築執照，展現縣府推動本案的決心。

王惠美說，縣府全力支持，中友公司也很配合，設計以25公尺旭光西路為主要入口，退縮留設寬達10公尺的人行開放空間，更認養東側成功公園，未來延續整體鋪面與景觀規劃，該空間未來可舉辦各項表演活動、主題市集。

中友彰化基地面積達7109平方公尺，將興建地上21層地下4層一幢一棟建築物，總高度達84.7公尺，採特殊停車場共構百貨商場設計。建物北側B2F到11F設有商場、餐飲場所及展場空間，12F至15F則是電影院。

另外南側於B1F至B4F規劃1200輛機車停車位，8F以上規劃700輛汽車停車位，以長緩坡繞行建築外圍方式，約一圈距離即可抵達8F停車層，減少車輛繞行而上的不適感，更能紓解鄰近商圈停車位不足問題。

縣府也公佈中友彰化日夜模擬圖，可以看到建築外觀以白色系為主，以環繞向上的線條展現現代建築風格，同時結合外環車道設計，立面開窗及線條切割以蝴蝶翅膀語彙形塑，象徵彰化市的蛻變與重生。