台中市24歲潘姓女子，於今年初在中區某網咖包廂內產下男嬰，疑涉嫌掐死兒嬰並裝袋處理，案發後潘女遭收押，台中地檢署偵結依殺人罪嫌起訴，移審台中地院列為國民法官第6案。

當時警方發現，潘女當時將男嬰遺體、胎盤及臍帶等，裝入1個黑色塑膠袋，再整包放入後背包，潘女當時否認殺害男嬰，辯稱有幫男嬰做CPR急救，並查看其呼吸狀況等。

台中地檢署表示，據台中市警第一分局通報，有女子在中區某網咖店內產男嬰，且當場已死亡，相驗發現，男嬰頭、頸部有傷勢，研判外力介入的可能性，訊問相關證人，並指揮警方現場採證、調閱及查扣相關物證、書證。

台中地檢署指出，潘姓女子案發時因產後先行住院就醫，經醫院評估身體無礙辦理出院，檢察官複訊後，因潘女罪嫌疑重大，認為有勾串證人及湮滅證據之虞，且潘女沒有固定的住居所，有逃亡之虞，有羈押之必要，向台中地院聲請羈押獲准。

男嬰究竟是否遭外力掐脖、悶住口鼻致死等行為，潘女一再否認辯稱自己案發當下沒有意識等，台中檢方日前偵結依殺人罪嫌起訴並移審台中地院，列第6件國民法官案件。