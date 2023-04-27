《小美人魚》人物海報，喬納霍爾金飾亞力克王子（迪士尼提供）

《小美人魚》人物海報，瑪莉莎麥卡錫飾烏蘇拉（迪士尼提供）

《小美人魚》人物海報。哈維爾巴登飾川頓國王（迪士尼提供）

華特迪士尼歡慶100週年的經典動畫《小美人魚》嶄新真人版電影，將於25日暑期第一檔搶先全美大銀幕登場，最新角色海報今日亮相，七大角色栩栩如生，小美人魚愛麗兒與亞力克王子美女俊男令人賞心悅目，邪惡海洋女巫烏蘇拉伸展八爪、貨真價實「花枝招展」霸氣十足，螃蟹大臣塞巴斯丁、可愛隨從小比目魚與熱心海鷗史卡托超萌現身，人魚國王川頓則雄壯威武英姿煥發！ 今日更同步數位上架經典電影主題曲“Part of Your World”，海莉貝利展現驚人的歌喉，讓舉世聞名的主題曲以全新的風格打動人心！

芳齡23歲的海莉貝利主演小美人魚愛麗兒的造型如夢如幻，帶點俏皮的模樣，演繹出不同的人魚公主；高大英挺的喬納霍爾金以帥氣中帶有一絲憂鬱的外表，完美化身亞力克王子；喜劇暨演技派女星瑪莉莎麥卡錫扮演烏蘇拉更是神還原、雷同度不只百分百；螃蟹大臣塞巴斯丁、忠心跟班小比目魚及熱心聒噪的海鷗史卡托以擬真生物造型全新超萌登場；金獎影帝哈維爾巴登則以正氣凜然的莊嚴形象令人眼睛一亮！

海莉貝利美夢成真雀屏中選飾演小美人魚，不過在成為真人版愛麗兒前，她與姊姊克蘿伊早從14年前在YouTube上發跡的合唱團體Chloe x Halle即已廣受歡迎並享譽樂壇、入圍兩屆葛萊美獎，並獲邀登上重量級的美式足球超級盃演唱，海莉剛好也在當年被相中擔綱這個無數小女孩夢寐以求的經典角色，除了小時候便對動畫原版愛不釋手反覆重看，她也對片中經典名曲耳熟能詳朗朗上口，獲得金獎名導勞勃馬歇爾的慧眼賞識和指導激勵令她銘感五內，與奧卡菲娜、戴維德迪格斯和雅各特倫布雷錄音對戲合作無間，愛好游泳的她在巨大水缸裡演出水中戲碼也如魚得水，與其他演員實際對戲更是令她終生難忘，尤其是氣場強大的瑪莉莎麥卡錫，令本就身為影迷的她五體投地！

瑪莉莎麥卡錫也透露海莉貝利私下可愛的一面，因為有時對戲必須遙隔兩端，她們必須戴上耳機才能演出，海莉總是按照指示坐在定位，難以安分的瑪莉莎也無法動搖她，專心致志的程度令瑪莉莎印象深刻；與愛麗兒一樣天生愛好歌唱的海莉也會不斷哼歌，透過耳機唯一聽到的瑪莉莎則從沒對她提及此事、深怕會讓她停止這種有如發自體內的美妙韻律；金獎影帝哈維爾巴登在瑪莉莎眼中則和川頓國王一樣，震撼演技正如召喚閃電的威力！

喬納霍爾金以感人肺腑的愛狗電影《為了與你相聚》受到矚目，《小美人魚》動畫原版也對小時候的他意義重大，而且在試鏡當天竟然剛好失聲、對應故事中的愛麗兒，不過導演相中他的潛力、讓他在數週後恢復聲音時再度試鏡，並且在通知他獲選時直接稱呼他「亞力克王子」，讓他整個驚呆不敢相信、以為是惡作劇再與導演確認；他不只對海莉貝利的美妙歌喉和出色演技讚不絕口，更對她的善良天性讚譽有加，兩人一拍即合默契十足；與瑪莉莎麥卡錫對戲也令他目不轉睛，不過令他一秒變小影迷的，則是他最愛的演員之一、哈維爾巴登，直呼無論說什麼台詞、哈維爾都能點石成金！《小美人魚》將在5月25日搶先全美大銀幕登場！