高雄市長陳其邁今日出席日月光半導體永續新公民表揚紀律行動宣誓大會，被問及陳致中將入監服刑，陳其邁說除肯定陳致中在議會坦承這對選民服務造成影響，允諾市府會協助推動他關心的紅毛港遷村、小港機場等交通建設問題。（林雅惠攝）

高雄市議員陳致中因涉及父親陳水扁在總統任內的南港展覽館及龍潭購地案洗錢案，昨日判決1年定讞，近日將由高雄地檢署執行傳喚他入監服刑，高雄市長陳其邁被問及此事，除肯定陳致中在議會表現，坦承這對選民服務造成影響，允諾市府會協助推動他關心的紅毛港遷村、小港機場等交通建設問題。

2008年前總統陳水扁卸任後，陸續爆發弊案纏訟17年，不只陳水扁、吳淑珍，兒子陳致中、媳婦黃睿靚也遭控協助吳淑珍幫忙洗錢；檢調查出，2人涉嫌在海外開帳戶，讓吳淑珍將在桃園龍潭購地弊案、南港展覽館案的不法所得，匯往海外協助洗錢；最高法院駁回2人上訴，陳致中判刑1年定讞將入獄服刑，妻子黃睿靚遭判刑10個月、緩刑4年。

陳其邁也說，陳致中在議會質詢非常關心大林蒲遷村案，及包括國道7號，小港機場、小港地區交通建設問題，市府會來協助這地方的發展。(林雅惠攝)

高雄市長陳其邁今日出席日月光半導體永續新公民表揚紀律行動宣誓大會，被問及此事，陳其邁說，陳致中在市議會表現非常認真、努力，這次議員選舉，他也獲得小港、前鎮區最高票，深受市民肯定，小港、前鎮區少了一席議員，真的會對選民服務造成影響。

陳其邁也說，陳致中在議會質詢非常關心大林蒲遷村案，及包括國道7號，小港機場、小港地區交通建設問題，市府會來協助這地方的發展。因為陳致中放心不下的，是鄉親的事情，因此市府會盡力的在小港、前鎮區的建設，逐一希望能落實陳致中過去關注的一些地方建設事項。