前總統馬英九赴希臘參加「德爾菲經濟論壇」,頭銜遭官網改為「台北前領導人(Former Leader of Taipei)」,外交部和府院要馬英九慎審考量是否與會,後來馬英九出席開幕式當面反映稱謂問題,希臘總統Katerina Sakellaropoulou除致歉外,也請主辦單位更正。國民黨痛批,馬英九捍衛中華民國尊嚴,但民進黨軟弱「關在家」冷嘲熱諷,對於解決現實問題毫無助益。

我國駐希臘代表處19日發現希臘「德爾菲經濟論壇」網頁誤植馬英九頭銜為「台北前總統」,接洽主辦單位並致函論壇創辦人兼主席Mr.SymeonG.Tsomokos表達抗議及要求更正;論壇21日更正頭銜為「台灣前總統」,卻在25日變更為「台北前領導人」。

馬英九在希臘時間26日中午出席論壇開幕式,當面向希臘總統及論壇創辦人反映稱謂問題,希臘總統對此表示歉意,除說「we are sorry about this」,也請主辦單位更正。馬辦指出,包括希臘總統與主辦單位,都稱馬英九為「Mr. President(總統先生)」。

國民黨細數,民進黨官員從上到下彷彿置身事外, 外交部稱應審慎評估決定是否出席該論壇相關活動;行政院長陳建仁說大部分人會取消演講;陸委會主委邱太三說當事人要自己做決定;總統府發言人林聿禪稱未來類似活動參與,建能特別注意確認,避免類似情況再次發生; 立委鄭運鵬說中華民國前總統的尊嚴就這麼被馬英九給玩掉了;民進黨新北市議員邱婷蔚批馬英九現在就是中共代理人。

國民黨表示,前總統馬英九赴邀國際性論壇,能有效增加我國國際能見度,今天作為中華民國的代表,無論朝野政黨均應該槍口一致對外,相互聲援,但只見到蔡政府只會冷嘲熱諷,對於解決現實問題毫無助益。

國民黨指出,中華民國面對嚴峻的外交環境,民進黨竟然不是積極捍衛我國前總統的尊嚴,反而要求取消出訪,這種荒唐邏輯就像是物價漲了,不是積極處理,而是叫人民不要吃飯一樣荒謬。

國民黨強調,相同邏輯,反問民進黨,過去蔡總統過境美國被稱「特別的嘉賓」怎沒見民進黨從上到下表示未來應該不要出訪?難怪蔡政府任內達9個邦交國斷交,邦交國都被蔡英文玩掉,民進黨一再將砲口向內,和出訪不斷捍衛中華民國國格,堅守中華民國立場,為台灣人民發聲的馬英九前總統,高下立判。