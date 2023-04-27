前總統馬英九赴希臘參加「德爾菲經濟論壇」，頭銜遭官網改為「台北前領導人（Former Leader of Taipei）」，外交部和府院要馬英九慎審考量是否與會，後來馬英九出席開幕式當面反映稱謂問題，希臘總統Katerina Sakellaropoulou除致歉外，也請主辦單位更正。國民黨痛批，馬英九捍衛中華民國尊嚴，但民進黨軟弱「關在家」冷嘲熱諷，對於解決現實問題毫無助益。

我國駐希臘代表處19日發現希臘「德爾菲經濟論壇」網頁誤植馬英九頭銜為「台北前總統」，接洽主辦單位並致函論壇創辦人兼主席Mr.SymeonG.Tsomokos表達抗議及要求更正；論壇21日更正頭銜為「台灣前總統」，卻在25日變更為「台北前領導人」。

馬英九在希臘時間26日中午出席論壇開幕式，當面向希臘總統及論壇創辦人反映稱謂問題，希臘總統對此表示歉意，除說「we are sorry about this」，也請主辦單位更正。馬辦指出，包括希臘總統與主辦單位，都稱馬英九為「Mr. President（總統先生）」。

國民黨細數，民進黨官員從上到下彷彿置身事外， 外交部稱應審慎評估決定是否出席該論壇相關活動；行政院長陳建仁說大部分人會取消演講；陸委會主委邱太三說當事人要自己做決定；總統府發言人林聿禪稱未來類似活動參與，建能特別注意確認，避免類似情況再次發生； 立委鄭運鵬說中華民國前總統的尊嚴就這麼被馬英九給玩掉了；民進黨新北市議員邱婷蔚批馬英九現在就是中共代理人。

國民黨表示，前總統馬英九赴邀國際性論壇，能有效增加我國國際能見度，今天作為中華民國的代表，無論朝野政黨均應該槍口一致對外，相互聲援，但只見到蔡政府只會冷嘲熱諷，對於解決現實問題毫無助益。

國民黨指出，中華民國面對嚴峻的外交環境，民進黨竟然不是積極捍衛我國前總統的尊嚴，反而要求取消出訪，這種荒唐邏輯就像是物價漲了，不是積極處理，而是叫人民不要吃飯一樣荒謬。

國民黨強調，相同邏輯，反問民進黨，過去蔡總統過境美國被稱「特別的嘉賓」怎沒見民進黨從上到下表示未來應該不要出訪？難怪蔡政府任內達9個邦交國斷交，邦交國都被蔡英文玩掉，民進黨一再將砲口向內，和出訪不斷捍衛中華民國國格，堅守中華民國立場，為台灣人民發聲的馬英九前總統，高下立判。