新竹竹北莊敬六街「豐采520」建案疑因失誤挖地下室，造成地下水掏空路基，形成巨大天坑，當場讓停路旁的特斯拉整輛落入坑中，縣府目前已勒令停工；事發畫面曝光，只見特斯拉車體路面突然崩落，後來車體被吊起，左車身嚴重毀損，擋風玻璃也裂成蜘蛛網狀。

整個陷落「天坑」中，民代紛紛到場指摘該工地又肇禍，要求府依法嚴辦；特斯拉車主說「花了230萬元買的特期拉，交車還不到1個月！」稱早上9點多將車停在停車格，到喜來登幫員工做講習，是她老婆在網路上看到車子陷落，好像是他的車，他到場察看當場傻眼！

新竹縣竹北莊敬六街「豐采520」建案疑因失誤挖地下室，造成地下水掏空路基，形成巨大天坑，當場讓停路旁的特斯拉整輛落入坑中。（翻攝照片）

新竹縣竹北莊敬六街「豐采520」建案疑因失誤挖地下室，造成地下水掏空路基，形成巨大天坑，當場讓停路旁的特斯拉整輛落入坑中。（翻攝照片）

有民眾在上午9點44分，拍到路面下陷特斯拉整輛車掉進坑洞的畫面，附近居民聽聞轟隆一聲巨響，都將矛頭指向正在施工中「豐采520」建案。該建案去年在勝利二路連續發生3次路基下陷，並曾有1輛小貨車掉入天坑被掩埋，研判路基掏空可能是豆子埔溪地下水向低窪流動時，正好經過該工地建案，工地挖地下室未做好相關防護措施，以混凝土灌漿固化地層後復工。

縣長楊文科表示，莊敬六街發生道路坍塌，一部車陷下去的情形，為了確保附近已經建好的住宅安全，縣府立即勒令施工單位停工，24小時監測並展開調查，得到圓滿的答案才能恢復施工。