誰也沒想到聯盟龍頭公鹿陷入1比3落後的窘境，今（27）日回到主場續戰熱火，儘管三節打完取得16分領先，不過季後賽最火燙的男人吉米巴特勒（Jimmy Butler）跳出來拯救熱火，他全場轟下42分，還上演極限空中接力扳平比數，將比賽拖進延長賽，儘管字母哥阿提托康波（Giannis Antetokounmpo）不斷單打得手，但公鹿錯失了最後一擊機會，熱火最終以118比116險勝，系列賽4比1淘汰公鹿上演老八傳奇，次輪對手將是稍早擊敗騎士的尼克。

高居聯盟第一種子的公鹿命懸一線，只要再輸一場就會遭到淘汰，熱火頭號得分手吉米巴特勒延續火燙狀態，怒賞對方一記火鍋後以三分球反擊，率熱火打出一波13比2攻勢，巴特勒打滿首節拿下11分，熱火以36比33暫時領先公鹿。

次節戰局翻轉，「字母哥」阿提托康波持續發威，上半場就砍下19分，加上公鹿不斷衝擊禁區製造犯規，半場結束共罰了24球，熱火僅罰8次，公鹿反倒帶著69比63領先優勢，進入中場休息時間，巴特勒半場拿下16分。

熱火在第三節中後段命中率逐漸下滑，遭公鹿逐漸拉開比數，射手米德頓（Khris Middleton）連砍2顆三分球，公鹿以102比86遙遙領先，眼看就要穩穩收下勝利延長戰線，沒想到巴特勒再度上演神勇表現，個人連得12分，帶領熱火步步進逼，比賽剩下2分11秒靠著巴特勒三分球，熱火111比111追平，接著讀秒階段落後2分，末節剩下0.5秒再藉由巴特勒神奇的空中接力，兩隊打平進入延長賽，字母哥力挽狂瀾，獨得6分力抗熱火大軍，不過最後一擊葛雷生艾倫（Grayson Allen）切入上籃時似乎忘記進攻計時器的時間，出手不及也宣告公鹿結束了本賽季。