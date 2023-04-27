國內景氣低迷，國發會今日下午將公布3月景氣燈號，國發會主委龔明鑫27日在行政院會上透露，景氣對策信號綜合判斷分數會比2月好，但要脫離藍燈「恐怕沒有這樣的成長動能」，最快也要等到第三季才能看看是否有機會。意即台灣我國景氣連五藍燈的機會大。

2月景氣燈號連4藍，景氣對策信號綜合判斷分數為10分，較1月再減1分，亮出第4顆代表「景氣低迷」的藍燈，這是2009年4月以來新低。

龔明鑫指出，預期景氣燈號分數將比上個月好一點，但要脫離藍燈，「恐怕還沒有這樣成長動能」，國發會預期上半年都在盤整期，若要脫離藍燈，最快也要等到第三季，才能看看是否有機會。

龔明鑫表示，之所以本月分數好一點，主因是領先指標有稍微變好，雖然領先指標比較樂觀，但整體進出口環境依舊不太好，存貨去化現象仍持續，所以還是要期待下半年；不過，儘管進出口狀況不好，但可以加強內需，像是普發現金6000已有近2000萬人領取，希望大家多多促進消費，對成長動能有幫助。

至於投資部分，龔明鑫說，未來國發會將緊盯公部門建設執行效率，仍是以全年度95％以上為目標，而民間投資這塊，因為跟訂單有互動關聯，看下半年是否開始有訂單，當前存貨去化的狀況要到下半年才會好轉，屆時這塊應該會慢慢增加。