被稱為「山城生命救援線」的東勢豐原生活圈快速道路，歷經諸多爭議及停工等問題，去年10月終於復工，台中市政府建設局指出，先前因公共工程困境，營造業未參與投標，近來原物料價格漲幅趨緩，市府並專案分析調整施工工資、工率成本，26日完成第3標新興段採購評選，工程再獲進展。

東豐快速道路經豐原、石岡及東勢，2004年展開可行性研究，2014年動工並先施做第4、5標工程，卻於2018年因環評問題遭法院撤銷，工程停擺，直到2021年二階環評通過，去年優先復工第3標土牛段，新興段則重新招標，26日傳出好消息。

建設局長陳大田指出，國道4號豐潭段今年1月通車後，讓東豐快的興建更顯急迫，未來完工後將可分流台3線車流，並可延伸國道服務到山城，串聯高速及快速道路路網；市府日前已在土牛段石岡銜接大甲溪橋梁段搭設工務所、施工藩籬等，進行相關作業。

陳大田強調，東豐快是國家重大交通建設計畫，在新興段部分，之前因原物料價格上漲因發的公共工程困境影響，招商過程艱難，營造商未參與工程投標，但近來原物料漲勢趨緩，市府在針對工資、工率成本等調整，重新進行招標，也同步辦理1、2標設計，將待設計完備後申請中央經費審議，進行工程發包與施作。

陳大田說，經中央、地方多次協調，中央對東豐快的經費補助將採專案計畫方式挹注，市府也與中央達成共識，將在國道4號豐潭段增設匝道銜接東豐快，藉以打通山城交通，縮短山城與市區的通勤時間，同時可提升觀光、產業等發展。