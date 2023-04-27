取自總統府錄影畫面

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推動疫後臺灣經濟發展，蔡英文總統今天呼籲臺商回臺投資，對於產業界關切的供電問題，她強調，政府做了很多努力來維持供電穩定，也持續加強電網的安全穩定。並承諾，所有臺商回來臺灣投資遇到任何問題，都可以提出來，政府也會盡最大的力量提供協助。

「第30屆亞洲臺灣商會聯合總會回國訪問團」今天由亞總總會長陳五福率領，與世界臺灣商會聯合總會名譽總會長暨總統府國策顧問林見松、亞洲臺灣商會聯合總會監事長林在良等人，赴總統府拜會蔡英文總統。

蔡英文表示，她在這個月初完成出訪，不論是訪問友邦瓜地馬拉、貝里斯，或是過境美國，都感受到海外僑胞的熱情，還有對臺灣的堅定相挺。僑胞朋友是臺灣走向世界最堅定溫暖的後盾。

她感謝亞總串聯亞洲各國臺灣商會，響應政府申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），也籲請自己所在的國家支持臺灣加入「世界衛生組織」(WHO)，為臺灣打開更廣大的國際空間。

面對全球性的經濟挑戰，蔡英文提到，政府已經推出方案來協助產業度過短期難關，同時邁向數位化、低碳化的升級轉型。她也非常歡迎臺商朋友回來投資臺灣，一起為臺灣創造更多繁榮與發展。

她說，「投資臺灣三大方案」累積投資金額已經超過2兆元，帶來超過14萬4000個就業機會。去年，僑外資來臺投資金額突破133億美元，比前年增加了78％，這也是15年來最高的紀錄。

對於大家都很關心的供電穩定問題，蔡英文指出，政府從去年開始就做了很多努力。包括讓機組提早歲修，提早發電；也新增更大容量機組，在夏季用電尖峰前上線。同時，政府也積極推動再生能源發展，並且透過儲能系統，讓尖峰時段的供電更充裕。另外，我們也持續加強電網的安全穩定，維持整體發電系統的穩定運作。

她承諾，所有臺商回來臺灣投資遇到任何問題，都可以提出來。大家共同解決，共同討論，政府也會盡最大的力量，提供協助。