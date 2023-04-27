大陸國新辦27日舉行政策例行吹風會，大陸人力資源和社會保障部與國務院國有資產監督管理委員會說明大陸國務院26日晚間發布的《優化調整穩就業政策措施 全力促發展惠民生》有關情況。強調是圍繞「擴、促、兜」綜合施策，將對不裁員少裁員的參保企業，繼續發放一定比例的失業保險穩崗返還。

人力資源社會保障部副部長俞家棟指出，就業是最基本的民生。此次優化調整穩就業政策措施，立足外部環境變化和就業形勢需要，兼顧政策穩定性和可持續性，聚焦就業領域重點和難點，圍繞「擴、促、兜」綜合施策，打出今年穩就業政策組合拳：

「擴」，就是多方位擴大就業容量。聚焦吸納就業能力強的產業企業擴崗支持，加強政策激勵，提振市場信心，培育就業新增長點。重點包括：

對就業帶動能力強的企業，配備就業服務專員，一攬子提供用工、培訓、政策等扶持，支持金融機構開展穩崗擴崗金融服務和貸款業務。

對不裁員少裁員的參保企業，繼續發放一定比例的失業保險穩崗返還。

對創業企業，加大創業擔保貸款及貼息政策落實力度，創業擔保貸款借款人因自然災害、重特大突發事件影響流動性遇到暫時困難的，可申請展期還款。

「促」，就是多管道促進大專院校畢業生等青年就業創業。集聚大專院校畢業生規模再創新高的情況，千方百計穩住公共部門崗位規模、拓寬市場化就業管道，努力穩住畢業生就業水準。重點包括：

鼓勵企業吸納就業，對企業招用畢業年度或離校2年內未就業大專院校畢業生、登記失業的16—24歲青年，簽訂1年以上勞動契約的，發放一次性吸納就業補貼。鼓勵引導基層就業，實施好基層服務專案，落實學費補償和國家助學貸款代償、高定工資等支持。

支持國有企業擴大招聘規模，對工資總額難以滿足擴招畢業生需求的國有企業，可給予一次性增人增資。穩定機關事業單位崗位規模，合理確定招考招錄時間。實施2023年百萬就業見習崗位募集計畫，落實見習補貼，對見習期未滿與見習人員簽訂勞動契約的，給予剩餘期限見習補貼。

「兜」，就是多層次兜牢民生底線。聚焦困難群體求職就業面臨的問題，分層分類提供就業援助、失業保障和社會救助，紮緊紮牢民生安全網。重點包括：對就業困難人員，及時提供就業援助，對企業招用登記失業半年以上人員，簽訂1年以上勞動契約的，可發放一次性吸納就業補貼。對失業人員，及時兌現失業保險待遇。對出現生活困難的，納入最低生活保障、臨時救助等社會救助範圍。