有鑑於過去十年的數位轉型已將大多數企業轉型為數位化企業，而確保其雲端營運模式的有效性和經濟效益如今已成為各家企業的首要任務。如何以最有效的方式保護、優化和自動化混合雲端環境將是一重大挑戰。為了解決這個問題，A10 Networks宣佈推出Thunder Application Delivery Controller應用程式交付控制器(ADC)和新的A10 Next-Generation Web Application Firewall下一代網頁應用程式防火牆(WAF)的組合解決方案，由Fastly提供支援，以實現自動化的多層安全性和彈性。

隨著企業尋求建立高效和有效的雲端營運模式，組合技術可在戰略應用點實現高性能安全解決方案，從而減少誤報並提供自動化安全性，從而增強敏捷性和有效性。最終解決方案可以有助於提供更好的雲端經濟效益和業務成果。

當企業將A10下一代網頁應用程式防火牆(WAF)增加到其解決方案組合中，由Fastly提供支援作為其A10 Thunder ADC解決方案的整合外掛程式。A10 Thunder ADC和A10下一代WAF共同提供了單一解決方案，以增強在混合雲端環境中安裝的軟體和硬體設備的網頁 防護。該解決方案可以跨多種容器規格部署，包括虛擬機和硬體設備。

Fastly全球合作夥伴關係集團副總裁Emily Friedberg表示，A10 Networks提供高性能的應用程式開發和安全性，其解決方案非常適合我們的下一代WAF，有助於為共同客戶提供混合雲端環境的深度的網頁應用程式安全性。這是Fastly推出的第一個軟體和硬體應用交付控制器，它擴大了我們的潛在市場，並為其客戶提供A10最先進的WAF技術。