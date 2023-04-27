共同社援引外交消息人士的話報導稱，日本政府擬在七國集團首腦會議（G7廣島峰會）的第1天（5月19日）安排各國領導人，向廣島市和平紀念公園的核爆慰靈碑獻花，並已就此展開協調。

共同社報導稱，日本首相岸田文雄將在和平紀念公園迎接各國首腦之後，視察核爆資料館。預計接下來的行程，是讓各國領導人，在留言簿上寫下關於和平的留言後再獻花。此舉意在宣導岸田文雄提倡的「無核武世界」。關於與核爆受害者會面以及資料館的視察內容，日本政府正與美國進行最後階段的磋商。

據悉，在2016年於廣島舉行的G7外長會議上，時任日本外相的岸田曾和各國外長一同視察資料館並獻花，但與G7首腦尚屬首次。

相關人士稱，峰會第一天訪問資料館和獻花的日程，已得到各國同意。該資料館的常設展示，包括原子彈投下前後的廣島市街景，以及傳達核爆威脅和受害實際情況的圖片等，但關於視察的範圍和是否對外發布則仍在協調。