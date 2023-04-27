首起高教公私併的台灣科技大學整併華夏科大案，已在上周五獲華夏科大董事會通過，台科大也已將併校計畫書送呈教育部，華夏科大最快將在5月停招112學年度新生。

整併後的華夏科大，將改名為「國立台灣科技大學華夏校區」，而兩校的整併計畫書，已在本周二送達教育部，教育部也證實這起消息，並回應：「本部已於4月25日收到兩校整併計畫書，刻正審查中。後續待計畫書審議結果，據以回復兩校。」

由於合校直接影響的將是華夏科大教師，主要是華夏科大教師現為私校公保，之後如獲台科大聘任，則將轉為勞保，領取的是勞保退休金。對此，華夏科大先前也保證，教師轉制年資會結清，董事會將給予補償。

據了解，對於願意轉赴台科大任教的華夏科大教師，華夏科大董事會正商議提供最高6個月的薪資待遇，其中包含教授本薪和學術研究費，職員則是本俸再加上專業加給。另則有部分教師可選擇先退休，華夏科大也會擬訂優退方案，而選擇優退者可領取10個月的薪水，當中同樣包含本薪和學術研究費。