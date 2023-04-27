台南市議會定期會第4屆第一次定期會今天開議，由於台南老人健保費今年7月起排富上路，國民黨市議員蔡育輝贈匾「賀台南市長輩免繳健保費」給市長黃偉哲，質疑議會先前決議不排富，市長選舉時稱長者健保補助是大撒幣，後來又同意老人健保免費；林燕祝直指，這根本是為了明年總統大選，她要求市長承諾任內4年老人健保費都要編列，才對得起市民。

台南市議會定期會今天開議，藍營多名議員關切今年長者免繳健保費從7月上路，但只補助半年14億元，質疑明年整年度的經費28億元是否仍會繼續編列，蔡育輝強調，長者免繳健保費上路後，市民都給予好評，但議會先前決議是不排富，市長一下子在去年底選舉時說是大撒幣，後來又稱沒錢須再研究一下，他稱，沒人會反對老人健保免費，希望市長能做得漂亮一點。

盧崑福也指出，台南慢了12年半才讓長者免繳健保費，應向市民道歉，也有多名藍營議員不滿民進黨從賴清德到黃偉哲找各種理由推托，如今是否「有壓力」才發放，也不滿之前民進黨自己打自己耳光，之前還大言不慚說沒錢，現在又攬功割稻仔尾，難道是為了2024大選為了重中之重的台南，才決定發放嗎？

議長邱莉莉說，台南之前並沒有全面補助長者健保費，經過大家爭取，決定提前於今年7月起全面補助，大會決議是原則上不排富，強調市府「先求有再求好」，未來南市府沒有編列65歲以上健保費，就拒收預算書。

黃偉哲說明，替長輩繳健保費依年紀補助從3000元、4500元到1萬2000元到2萬元，經過與議會政黨協商後的結果是逐年增加，現在提早到2026年全面繳健保費，其他四都包括台北、桃園、台中、高雄是全面發放但有排富，如果不排富，好像台南市財務比人家好，但事實上並沒有。

黃偉哲也說，眼前要面臨的挑戰是明年，今年最快是7月實施，總經費是14億元，明年全年度則為28億，坦言明年度預算很難編，要再籌措14億元，是很大的負擔，健保費多繳一點，其他開銷就要減少，他強調，這是百姓血汗錢，一定要排富。