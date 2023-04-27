澎湃新聞27日報導，大陸生態環境部27日召開例行新聞發布會，環境部自然生態保護司司長王志斌說，目前大陸國家級自然保護區人類活動重點問題數量和面積實現「雙下降」，基本扭轉了侵占破壞自然保護地生態環境的趨勢。

王志斌指出，自2017年以來，生態環境部已連續7年聯合相關部門開展「綠盾」自然保護地強化監督，2022年將國家級風景名勝區納入監管，鞏固監管成效、擴大監管範圍、完善監管系統、提升監管能力。升級自然保護地生態環境監管系統，完善問題台賬（明細記錄表）管理功能，服務監管工作，嚴厲打擊破壞自然保護地生態環境的違法違規行為。

王志斌說，大陸環境部已建立自然保護地生態環境保護成效評估工作機制，組織編制《國家級自然保護區生態環境保護成效評估工作方案（2022-2026年）》，組織廣西、貴州和海南三省（區）開展國家級自然保護區生態環境保護成效評估試點工作。