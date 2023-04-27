總統蔡英文過去曾表示，「勞工本來就是我們民進黨心裡最軟的一塊」，近年來台灣卻面臨了勞保破產危機、勞動市場崩壞。國民黨智庫執行長柯志恩指出，台灣的中高齡勞參率、女性勞參率、以及就業指標在IMD世界競爭力排名，皆不如世界主要國家，顯示出蔡政府提出的各項勞動政策，成效非常有限。柯志恩直言，勞工根本已成政府「最好欺負的一塊」。

柯志恩今(27)日與國民黨主席朱立倫、台大盧信昌教授召開「青年高失業、高齡低勞參，勞工政策在哪？」記者會，為勞工朋友揭露政府不敢告知的事。柯志恩提到，台灣的人口紅利將於2027年消失，15至64歲工作人口比已高於總人口三分之二、扶養比卻小於50%，隨之而來的將是學校倒閉、年金破產、社福崩壞、勞動及軍力不足等問題。而勞保債務在2020年已突破10兆大關，預計在5年後面臨破產的命運，52年次以後出生的勞工朋友恐領不到勞保年金。

此外，柯志恩提到，台灣工作人口到2070年將從1630萬減少一半以上，原因包括青年高失業率、畢業及中高齡族群的勞參率過低。據統計，20至24歲的失業率不僅是整體的三倍，勞參率更低到五成出頭；而高齡勞參率也自55歲起掉到六成以下，65歲以上更只剩個位數。柯志恩認為，台灣的中高齡勞參率、女性勞參率以及就業指標在IMD世界競爭力排名，皆不如世界主要國家，顯示這些年政府所提出的各項勞動政策，成效非常有限。

柯志恩呼籲政府更務實的面對問題，針對青年可推動部分彈性工時制度、提供待業期間的免費醫療及意外險等誘因；面對中高齡者，可擴大獎助實施「職務再設計」，並修訂相關促進就業法規，同時鼓勵企業推動「工作分享制」，讓資深與年輕互補共同完成工作任務。