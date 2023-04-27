高雄市長陳其邁為表揚日月光致力於企業營運與永續的兼顧，今日蒞臨現場頒發「環保永續貢獻獎」獎座。（林雅惠攝）

日月光重視企業與環境的永續發展，以「低碳使命、循環再生、社會共融、價值共創」4大策略，積極推動多元行動方案，連續7年獲得道瓊永續指數的殊榮。高雄市長陳其邁為表揚日月光致力於企業營運與永續的兼顧，今日蒞臨現場頒發「環保永續貢獻獎」獎座，由執行長吳田玉代表企業受獎，肯定日月光為高雄的永續綠色之光！

陳其邁表示，高雄市也針對未來在推動2050淨零碳排及相關綠色經濟等各項指標，對於環境教育、永續發展、淨零排放技術研發，包括學校、社區、公民團體、企業來進行評選，希望能夠鼓勵所有企業，在整個淨零轉型跟數位轉型的過程裡，能夠落實ESG的相關各項指標。

陳其邁說，未來淨零排放的部分最重要的淨零條例，一方面在議會能夠盡速完成立法，二方面以日月光為例，可以在整個供應鏈發揮以大帶小的作用，讓整個封裝測試等等產業，都能夠加速整個供應鏈的淨零轉型。

日月光表示，從近零到淨零，日月光承諾「2030年辦公室淨零，2050年生產製造據點淨零」，積極布建綠色製造與循環經濟，為了體現行動是改變的開始，2023年，高雄廠更強化讓永續走入生活，舉辦年度「永續生活節」，配合422地球日，自月初展開一系列活動，號召員工共同參與淨灘、淨山、淨道及護林活動，接下來更加透過環保月、綠色交通及減塑專案推動，以及廠區競賽活動，持續深植環保永續意識，深入同仁的日常，共同打造更美好的生活。

日月光半導體執行長吳田玉指出，日月光屢獲永續獎項的肯定，將歸功於全體員工，這是屬於日月光人的共同榮耀。因為大家認同企業的理念思維，願意執行實踐，日月光才有力量，以正面、積極的影響力，攜手上下游的供應鏈及客戶，致力於營運與環境的平衡，共同開展出更具韌性的解決方案，積極為永續帶來實質改變，以創新布局綠色生活，邁向嶄新的未來。

陳其邁說，高雄過去是重工業城市，面對淨零轉型的推動，以永續韌性城市為願景，率市府團隊積極深入經濟、環境、安全、教育等面向推出多項政策，搭起產官學界平台，以「數位」帶動「淨零」的雙軸轉型，運用智慧科技改善生活，保留城市特色，達到永續推動與轉型。

陳其邁強調，因應國際趨勢，企業致力追求淨零轉型，日月光在永續的表現卓越，共獲得28座獎項，以及道瓊的肯定，更取得全球的燈塔工廠認證。相當樂見也感謝日月光以領頭羊的角色，帶領更多業界夥伴，與高雄市共同努力，以典範城市為目標，持續閃耀屬於高雄的永續光輝。

日月光上午於高雄廠研發大樓舉辦「永續新公民 行動綠生活」啟動儀式，現場邀請到高雄市長陳其邁、經濟部加工出口區管理處副處長劉繼傳、高雄市環保局長張瑞琿、日月光半導體執行長吳田玉、高雄廠總經理羅瑞榮及獲選為高雄廠年度模範員工的同仁，於典禮上一同見證日月光的永續表現。