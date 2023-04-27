花蓮縣豐濱鄉去年底獲贈100台YouBike1.0舊版橘色微笑單車，今交車後將撥交給轄內學子與社區團體免費使用。（豐濱鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣豐濱鄉去年底獲贈100台YouBike1.0舊版橘色微笑單車，今交車後將撥交給轄內學子與社區團體免費使用。（豐濱鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

YouBike1.0系統去年底功成身退停止營運，花蓮縣豐濱鄉獲贈100台退役的舊版橘色微笑單車，今正式交車，鄉公所未來將撥交給轄內學子與社區團體免費使用，持續推廣綠色交通運具創造「綠色騎跡」。

在台北市服務逾13年、騎乘次數超過2億人次的YouBike1.0系統，去年12月3日正式退場，台北市府除在Youbike首站「捷運市政府站3號出口」設置「♥YouBike」紀念意象，並將1300台堪用的YouBike1.0橘色微笑單車捐贈給原鄉。

其中，100台舊版YouBike1.0單車昨（27日）現蹤東海岸豐濱鄉，橘色車身在蔚藍海景中，特別顯眼，鄉公所表示，這些單車「退而不休」，經整修後以煥然一新的面貌將持續服務原鄉。

鄉公所今天上午舉辦交車儀式，過程簡單隆重，鄉長邱福順表示，面對地球暖化，極端氣候對環境衝擊，推動綠色家園友善環境的作為刻不容緩，感謝北市府關懷並重視偏鄉基層服務工作，經原住民委員會協助調查原鄉需求，將單車捐予原鄉使用，讓退場車輛繼續提供服務。

邱福順也說，獲贈的100台微笑單車將撥交給箱內5所國中小學校、各社區發展協會、原家中心、派出所、消防分隊、戶政事務所及衛生所等單位，每台車身都有保管者編號，提醒各單位妥善保管，讓其有效作為部落訪視、鄰里巡守及學校自行車騎乘安全教育使用。