中國國家主席習近平與烏克蘭總統澤倫斯基的通話，再次向外界展現中國有能力斡旋俄烏衝突，扮演和事佬。盡管各界聲音認為在當前情況下，任何和平建議都不太可能奏效，但有美國學者認為，中國或許可透過分別給俄烏雙方「胡蘿蔔」的作法，讓這場戰爭以中國式的方式結束；畢竟既可參與烏克蘭和歐洲的重建，同時又讓俄羅斯進一步依賴自己，應是北京最樂見的結果。

華府智庫「國防重點」（Defense Priorities）亞洲接觸項目主任金萊爾（Lyle Goldstein）接受美國之音訪問時指出，他說，烏克蘭和俄羅斯都不可能在未來的戰爭中取得重大的勝利，相反，如果戰爭繼續下去，不僅會造成更多的人員傷亡，對世界經濟、對核穩定和更多的領域帶來負面影響。

他認為，中國可以向俄羅斯提供更多的「胡蘿蔔」，以促其像一些中國學者建議的那樣以中國的方式單方面停戰。

金萊爾表明，上海一位非常有經驗的俄羅斯專家說，結束戰爭的最簡單方法是中國敦促俄羅斯用中國式的方式結束戰爭。1979 年中國只是稍微後退並停止了戰鬥，就結束了與越南的戰爭。 1962 年，中國與印度開戰，然後中國只是稍微後退一點，架起防線，說我們完事了，戰爭結束了。

金萊爾也稱，中國也可以向烏克蘭提供「胡蘿蔔」，比如參與烏克蘭的重建。不過，他認為中國對烏克蘭的影響力較小，澤倫斯基不會接受現在就停止戰鬥，讓俄羅斯奪去烏克蘭土地。中國2月份提出的和平計畫沒有提及任何領土歸屬問題，也沒有要求俄軍撤出烏克蘭的被占領土。

美國普林斯頓大學中俄問題學者羅茲曼（Gilbert Rozman）說，相較於烏克蘭和俄羅斯的和平，中國更關注的應該是戰爭如何結束。他說，對中國來說，最希望的結果是「既可以參與烏克蘭和歐洲的重建，同時又讓俄羅斯進一步依賴自己。」

不過，烏克蘭奧德薩的梅奇尼科夫國立大學（Mechnikov National University）國際關係學副教授弗拉基米爾·杜波維克（Volodymyr Dubovyk）告訴美國之音，中國的確希望被視為「為和平而努力的參與者」，但中國不會背叛俄羅斯的。

他直言，中國是真正試圖扮演這樣的角色，還是只是假裝，只是露個面而已，現在還很難說。後者的可能性還是很大的。中國絕不會拿俄羅斯無法接受的條件在俄羅斯背後捅刀。