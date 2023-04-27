林沛蕎（右）日前舉辦新歌發表會，哲緯送上雞湯祝福。（獨一無二娛樂文化提供）

林沛蕎日前舉辦新歌發表會，粉絲好友到場欣賞。（獨一無二娛樂文化提供）

林沛蕎（LULU）日前發行首張客語專輯《Chill 幻》，週三晚間於北流卡夫卡舉辦「Chill 幻 新專輯發表會」，現場吸引大批樂迷支持、座無虛席，她不僅送上專輯所有歌曲，其中〈對愛失望〉、〈Deja vu〉2首歌曲更以華語、客語雙語演唱。專輯製作人台灣教父級電音製作人DJ大衛、金曲客語歌后官靈芝以及金曲台語歌王王俊傑當晚到場力挺，王俊傑直誇LULU「真是太厲害了」，大讚這張客語專輯都會感十足，還毛遂自薦希望下專輯能為她譜曲合作。

林沛蕎中場獻唱〈光彩〉時，感性說到：「不論性別性向，每個人都有自己的色彩，從黑暗到陽光下經歷無數次不同眼光看待與批判洗禮，大放異彩在光譜中找到屬於自己的位置，值得被大眾看見與欣賞。」提到創作〈廢〉這首歌，她表示靈感來自於疫情最嚴峻的時候，面對很多工作被取消也無法出門，覺得自己什麼事也做不了，負能量也爆表，歌又一直寫不出來，才發覺原來自己有些微的「拖延症」，藉此次創作檢視自己的問題並勇敢面對。

參與本張專輯的音樂大師金木義透過影片表示很榮幸成爲這張專輯的一部分，稱讚林沛蕎的歌曲充滿能量和靈魂，每一首歌都非常真實動人；金牌製作人凃惠源形容林沛蕎具有演唱技巧與風采，全部揉成了一個能量是屬於一種很純粹的表達，為她編曲不會很吃力，因爲所有的畫面從她的歌聲裡可以完全感受到她所想要傳遞的訊息，更期待彼此未來能有更多的合作。此外，主持人哲緯也特地送上一早熬煮的雞湯，期盼她的歌曲可以成為每位歌迷的心靈雞湯。