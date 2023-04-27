女星邱琦雯昨(26日)被週刊爆料和王樂妍在劇組起衝突，兩個女人的戰爭不只勾心鬥角，還傳出扯對方衣領飆國罵，而直率的邱琦雯過去也曾槓上王瞳，她不堪被指是爆料王瞳和馬俊麟曖昧共浴的大嘴巴源頭，在臉書暴走問：「我做人一向敢做敢當，你們敢做敢當嗎？」

邱琦雯過去和柯建銘長子柯韋壬有過一段婚姻，兩人2009年結婚後，邱琦雯便淡出演藝圈陪老公到香港生活，2014年邱琦雯閃電復出演戲，被問到是否有跟老公討論？邱琦雯直言：「已經不關他的事了吧」，承認兩人離婚。

在製作人王珮華牽線下，邱琦雯和王瞳破冰和解。（圖／中時資料照片）

2019年，王瞳和馬俊麟因拍《大時代》傳出假戲真做，又傳出兩人在淋浴間曖昧，馬俊麟的經紀人當時反駁是被加油添醋，「可能爆料的人自動把我忽略吧！」並表示當時他也在現場，因馬俊麟拍墜樓戲，頭上沾到許多道具血漿，拍完後在淋浴間清理，王瞳只是幫忙進淋浴間拉蓮蓬頭，並非外傳的男方先進去淋浴間洗澡，王瞳跟著進去。

而後來傳出，爆料此事的是女星邱琦雯，她痛恨被誤解，便在臉書隔空開砲說：「我做人一向敢做敢當，你們敢做敢當嗎？被懷疑人格很不舒服，我有做的事我承認，沒做的事，不要懷疑栽贓我。」雙方一度關係尷尬，後來在殺青宴時，王瞳與邱琦雯同桌，兩人零互動，起初拍照時還隔著小甜甜，在製作人王珮華牽線下兩人才和解，王瞳說：「如果讓妳有不舒服地方，我願意道歉，妳在我心中從頭到尾都是一樣的，沒有改變過」，更表示自己也坦蕩蕩，沒有對外質疑放話過爆料者身分。

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