芹菜是養生食材之一，家醫科醫師李思賢提出芹菜的好處，除了富含纖維幫助排便以外，還可抗發炎、降血壓；不過消化纖維不良、服用抗凝血劑以及腎臟病患者都不宜多吃。

李思賢在臉書發文指出，芹菜富含纖維，可以增加飽足感、改善血脂，對某些人來說可以改善排便狀況，但對一些消化纖維不良的族群，反而會造成脹氣或便秘的問題。

芹菜還可以改善發炎，芹菜中含有豐富的胡蘿蔔素、維他命C、E、K、類黃酮，可以改善發炎，減緩許多的慢性疾病問題；但因為維他命K有促凝血的作用，心血管疾病患者有在服用抗凝血劑，就不適合吃太多。

另外，芹菜還有降血壓功效，因為芹菜含有「phthalides」特殊化合物，能夠放鬆血管平滑肌；芹菜中含有豐富的「鉀」，以及相對較低的「鈉」，鉀對於血管有放鬆的效果，在腎臟健康的人身上，鉀離子有助降低腎臟血管壓力，但是對於腎臟病患者，應該要避免過量攝取。