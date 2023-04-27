根據Gogoro內部數據顯示，今年第一季已有超過70%的台新Gogoro Rewards聯名卡持卡人使用點數折抵電池資費帳單。其中，超過四分之一的卡友使用點數折抵後，帳單折扣超過5折；兩成卡友折抵後的資費帳單為0元，相當於直接免費騎車。

Gogoro進一步分析，台新Gogoro Rewards聯名卡全卡友每月使用點數折抵資費的平均金額高達300元，對於選擇「319自由省電池資費方案」的車主來說，幾乎已實現月月騎車不用錢。透過Gogoro Rewards獲得的點數不僅用於折抵資費帳單，還有超過650萬點數直接折抵車輛維修保養與GoShare騎乘費用。

只要在Gogoro App/Gogoro Network App/GoShare App啟用Gogoro Rewards，並將台新Gogoro Rewards聯名卡綁定至Gogoro Wallet，就能輕鬆享受點數回饋，優惠涵蓋食衣住行全通路。獲得點數後，用戶可用於直接折抵每月電池資費，購車、維修保養等Gogoro門市任意消費，以及每趟GoShare騎乘費用，或在App直接使用點數兌換網路商店購物金。1點就等於1元，點數越多，可折抵的金額就越多。

Gogoro也提到，2023年六都電動機車補助更已全數到位，購車可享最高政府補助2.93萬元。5月14日前購買「電動機車銷量冠軍」Gogoro VIVA MIX或「家庭神車」Gogoro VIVA XL，再送好禮。