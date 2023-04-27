日本女星佐佐木希在2017年4月宣布與諧星渡部建結婚，隔年生下兒子，然而，在2020年老公卻被爆出外遇約P的負面新聞，之後原諒腥夫，並在去年（2022）11月宣布懷二寶，如今27日透過IG宣布已經生下第二胎寶寶。

佐佐木希今在IG發文表示，日前已經生下二胎的喜訊，「又多了一個可愛的存在」，過著充滿愛及高興的日子，但沒有公布第二胎寶寶的性別，僅配上一張有兩個粉紅愛心照，特別感謝懷孕期間為她打氣的留言，非常感謝。

2020年佐佐木希老公渡部建被踢爆至少與六名女子發生關係，甚至在無障礙廁所約砲，更有人出面指控自己被迫與他維持「肉體關係」其中還有一名女子透露，接吻到性行為時間僅三到五分鐘，結束離開前甚至會丟下日幣1萬元（約台幣3000元），使他之前的好形象全毀，讓演藝事業全停擺，賠違約金，佐佐木希也出面替丈夫道歉，事件後兩人溝通決定一起扛起家計，如今違約金已經全數付清，而渡部建未來工作會兼顧家庭。