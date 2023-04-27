澎湃新聞27日報導，大陸生態環境部27日召開例行記者會，環境部自然生態保護司司長王志斌表示，《昆明-蒙特婁全球生物多樣性架構》（簡稱《昆蒙架構》）重在落地見效，目前生態環境部正在制定「新時期國家生物多樣性保護戰略與行動計畫」，編制生物多樣性保護重大工程實施方案，作為中國落實《昆蒙架構》的重要舉措。

《生物多樣性公約》第十五次締約方大會（COP15）第二階段會議2022年12月19日凌晨通過《昆蒙架構》，為今後直至2030年乃至更長一段時間的全球生物多樣性治理擘畫新藍圖。今年國際生物多樣性日的主題為「從協定到協力：復原生物多樣性」。

王志斌說，這個主題表達了世界各國將COP15達成的《昆蒙架構》這一歷史性共識轉化為行動，攜手開創全球生物多樣性保護新局面的美好願望。

王志斌表示，中國大陸積極推動將生物多樣性保護納入各地區、各部門、各有關領域中長期規畫，制定和完善生物多樣性保護相關政策制度，指導各地開展生物多樣性調查監測評估，更新《中國生物多樣性紅色名錄》。

大陸正持續優化生物多樣性保護空間格局。山水林田湖草沙是一個相互依存、緊密聯繫的生命共同體，需要系統推進重要生態系統保護和修復。這些年來，中國大陸一方面推進以國家公園為主體的自然保護地體系建設，畫定並嚴守生態保護紅線，陸域紅線面積占比超過了30％，讓重要自然生態系統得到最嚴格的保護，不斷完善生物多樣性的就地保護；另一方面優化建設動植物園、瀕危植物擴繁和遷地保護中心等遷地保護設施，完善生物資源遷地保存繁育體系。

此外，生物安全是國家安全的重要組成部分，環境部正在推動生物安全法的落實，建立健全生物技術環境安全評估與監管技術支撐體系。健全國門生物安全防範機制，防範物種資源流失和外來物種入侵。加強重點區域外來入侵物種的調查、監測、預警、控制等工作，提升外來入侵物種管控水準。

王志斌表示，大陸環境部還將持續開展中央生態環境保護督察以及「綠盾」自然保護地監督檢查等專項行動，強化生物多樣性保護管理監督和執法檢查，嚴厲打擊破壞生態環境和野生動植物資源違法犯罪行為。近期大陸中央環保督察對一些地區違法食用野生動物和非法貿易活動進行了查處。