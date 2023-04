中研院天文及天文物理研究所與多個國際研究團隊合作,使用新的毫米波段觀測成功獲得影像,首度證實星系中心超大質量黑洞附近的吸積流與噴流起源間的聯繫,研究成果於4月發表在國際頂尖期刊《自然》(Nature)。

為了觀測黑洞,全球電波望遠鏡成立兩個國際合作計畫,由分布各地的望遠鏡連線,構成和地球一樣大的虛擬望遠鏡,包括「事件視界望遠鏡 」(Event Horizon Telescope,簡稱EHT)及「全球毫米波特長基線陣列」(Global mm-VLBI Array,簡稱GMVA),分別以不同的波長頻段觀測。

「事件視界望遠鏡 」用1.3毫米波長觀測取得黑洞的陰影影像,而「全球毫米波特長基線陣列」則使用3.5毫米波長觀測,重點在於捕捉黑洞附近的吸積和噴流性質。其中「事件視界望遠鏡 」已於2019年及2022年公布人類史上第1張及第2張黑洞影像照片。

中研院表示,本次黑洞吸積流及噴流成像,是2018年阿塔卡瑪大型毫米及次毫米波陣列望遠鏡(ALMA)與格陵蘭望遠鏡(GLT)加入「全球毫米波特長基線陣列」全球連線觀測的成果。由於加入這兩座望遠鏡,使得跨洲望遠鏡連線分辨率和靈敏度提高,首度能在3.5毫米波長,對M87星系中心的環狀結構成像,強化「全球毫米波特長基線陣列」計畫的成像能力。

中德馬普伙伴小組(Max Planck Research Group at the Chinese Academy of Sciences)組長、現任中國科學院上海天文台研究員路如森指出,以前在不同的影像中分別看到黑洞和噴流,但現在能夠使用新的觀測波長,拍攝到黑洞及其噴流的全景照片。

路如森解釋,周圍的物質被認為在吸積過程中落入黑洞,但之前沒有辦法直接對它成像。而這次用3.5毫米波長觀測之前看到的環,發現變大變厚,說明新的影像中看到落入黑洞的物質產生額外的輻射,讓研究團隊對黑洞附近的物理過程,有著更完整的了解。

M87黑洞周圍發出的光是由高能電子和磁場間的相互作用產生,這種現象稱為同步輻射。在3.5毫米波長進行的新觀測,揭示這些電子的位置和能量的更多細節,以及黑洞本身的性質,即以低速率消耗物質,僅將一小部分物質轉化為輻射。

主導論文理論模型的教育部玉山青年學者、台灣師範大學助理教授卜宏毅解釋,利用數值模擬黑洞環境並建立黑洞系統輻射特徵的理論模型,確定了影像中的環狀結構與吸積流有關。此研究成果仰賴了在不同頻率的高解析度觀測。

參與這次觀測的研究團隊當中,我國部分包含:台灣師範大學、中山大學及國家中山科學研究院,經費來自中研院、國科會的長期支持。