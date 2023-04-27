民眾若發生腦中風，復健是治療不可缺少環節。衛福部桃園醫院表示，中風病人床邊的運動訓練可以多做抬臀運動，可以增加骨盆穩定度，並提醒中風的初期要強調動作的正確性，因為錯誤的動作就會讓大腦養成錯誤的動作模式。

復健是腦中風治療不可缺少的環節，目的是協助患者恢復失去的功能，從而幫助患者實現生活自理、提高生活品質、重新回歸社會。腦中風功能障礙的嚴重程度和患者恢復能力各有不同，而扎實復健訓練通常可以幫助患者達到一個最好的功能恢復結果；桃醫復健科護理長葉美延表示，藉由病人住院期間於病房內舉辦病友會，讓患著了解在病床邊能做的運動有哪些適合，此活動也邀請物理治療師幫患者實際操做講解。

桃醫復健科物理治療師吳敏真表示，中風病人在床邊的運動訓練可以多做抬臀運動，抬臀運動對於中風偏癱病患是個安全又有對於功能提升有效的動作，抬臀運動在練習站立前期或行走前期可以增加骨盆的穩定度，讓中風的病人患側骨盆和下肢能有較好的穩定度及肌肉力量進而提升站立和行走的功能，中風的初期要強調動作的正確性，因為錯誤的動作就會讓大腦養成錯誤的動作模式，這樣對於未來的站立和行走的功能都是不利的。

吳敏真說，抬臀動作中，第一動作雙膝彎曲踩在床上，第二動作雙腳平均用力向下踩，將骨盆慢慢抬高維持5秒後慢慢放下，第三動作維持骨盆在正中不偏左不偏右，第四動作患側腳膝蓋不能打開，也不能伸直(這動作可以請照顧者幫忙固定膝蓋和腳踝)。吳敏真強調，每天早晚持之以恆運動對患者骨盆穩定度必會提升的。

復健科個管師羅卉菁表示，初期中風患者復健之路較艱辛，藉由舉辦復健病友會活動讓病患與照顧者更加了解床邊運動重要性。病患家屬林太太開心地說，這活動內容好實用，感謝復健科醫療人員及護理師們提供個別性的照護與治療，病友們彼此分享復健經驗及相互打氣，讓他更有信心陪著先生一起努力面對漫長復健。