教育部國教署自109學年起推動「融合教育多元輔導試辦計畫」，協助招收特殊幼兒或疑似特教生之教保服務機構規畫融合教育環境，發展適齡適性且符合幼兒個別需求的教保活動課程，截至111學年，累計有125園次參與輔導試辦計畫。

輔導試辦計畫由教保服務機構主動提出申請，國教署補助機構邀請特教及幼教專家學者入園輔導相關經費，透過多元方式進行輔導，例如入班觀察、辦理讀書會、個案研討、議題討論、跨班合作教學、專團合作討論等，協助教保服務人員因應幼兒個別需求調整課程、活動及環境，營造友善班級氣氛。

另除補助輔導所需的經費外，國教署並委請專業團隊辦理系列增能研習，111學年已辦3場次線上研習，包含：幼兒語言治療、情緒行為、親師溝通及合作，讓與會者思考如何和幼兒及家長正向互動，透過親師的共同努力，使幼兒的進步更加顯著。

舉例來說，小龍具有中度自閉症，社會互動較困難且對常規理解不足。老師們將日常作息製成提示圖卡，逐步提醒小龍進到幼兒園如何換鞋、放水壺、書包、餐袋、洗手、量體溫等，並以挑戰任務的方式，鼓勵他到學習區完成指定任務後可以休息玩10分鐘，或是大肌肉活動時間可騎腳踏車，引導理解正向行為和可選擇喜愛活動的因果關係，並逐漸產生自己也能

國教署表示，將持續辦理增能、參訪等系列活動，協助參與「融合教育多元輔導試辦計畫」的教保服務人員增加特教專業知能，陪伴教保服務人員面對融合的教保工作環境，能更有餘裕、更輕鬆面對及處理。