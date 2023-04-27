金大建築系建築設計展今日上午隆重舉行開幕典禮，台開董事長邱于芸親自飛抵金門出席盛會。(于家麒攝)

金大建築學系主任張旭福(右三)向台開董座邱于芸(右二)一一介紹每組精心設計的模型作品。(于家麒攝)

金大建築本次展出以旅店為建築設計主題，藉由旅店引入將為台開風獅爺商店街帶來更多消費人潮。(于家麒攝)

金大建築本次作品均深刻與原購物商城、免稅商城，及電影娛樂城三棟建物結合。(于家麒攝)

台開集團風獅爺商店街與金大建築系攜手合作辦理產學建築設計展，即起至5／7期間，共有29組學生夢想中的飯店設計在該商場西棟一樓盛大展出，今(27)日上午隆重舉行開幕典禮，台開董事長邱于芸親自飛抵金門出席盛會，在金大師生的介紹下一一欣賞每組精心設計的模型作品，邱于芸也大讚每個設計者的巧思，有機會的話該商場未來的飯店設計規畫或許能請金大建築系師生幫忙獻計。

台開董事長邱于芸表示，金門工商休閒園區(台開風獅爺商店街)為金門縣政府與台開集團子公司台灣工商發展股份有限公司於2009年簽約的BOT計畫案，於2014年第一期開發正式營運迄今，以兩岸邊境貿易樞紐為定位，創造陸客往來必遊之景點。

邱于芸也指出，該商場歷經疫情風暴及兩岸政策多變後力求轉型，將與在地共生為理念，發掘更多優秀創意人才，支持青年開創事業，提供場域及整合各方資源，協助金門青年朋友「圓夢」，本次藉由與金門大學產學合作，提供場域平台作為設計作品展出，讓同學對金門未來的想像具體化呈現給金門鄉親及往來金門之遊客。

而邱于芸為獎勵學生創造與追求夢想，當場宣布加碼辦理參展作品投票活動，將設立最佳創意獎、最佳人氣獎、最佳溫馨獎等多個，總獎項價值高達10萬元，立刻獲得全場師生如雷的掌聲。

金大建築本次展出以旅店為建築設計主題，藉由旅店引入將為台開風獅爺商店街帶來更多消費人潮，而規劃設置出租的零售商業空間，將要與現有的商業建築量體呼應延續，形成更為密集的逛街體驗。

金大建築學系主任張旭福指出，本次該校共有29組同學作品展出，設計主題為「林-縫合中山 林」、「叢 融合中山林」、「E.N.H.A.N.C.E」、「缓•漫 緩慢的漫步於基地中」、「隱光 光引導人到隱藏的中庭」、「山壑 在綠意與建築中漫步」、「浮 Over World 懸浮 於世界之上」、「The tube 建築中的管狀元素」、「盡在山中，享受深林」、「SKYLINE HOTEL 突破現有夭際線」、「CONNECT」、「匯 匯流成河」、「分岔 再見新意」、 「OR Stay or Walk」、「Tilings 現代與傅統花磚文化融合空間」、「圍繞 AROUND」、 「覆 碎碎化交易行為之空間容器」、「質心散射有虚有實」、「金景嶂 初見金門樹海 疊嶂之景緻」、「片刻 同一場域 不同的物件 變動的視點 構建氛圍」、「TRIANGOLO 透過三角形捕捉不同面向的視野」等，並邀請國內知名飯店設計團隊蒞校評圖指導建議。

金大教授許正平進一步表示，本次作品均深刻與原購物商城、免稅商城，及電影娛樂城三棟建物結合，且在景觀環境有更精彩的互動與連結。此外，也提出對建築與景觀必須被重新詮釋，並探討與周邊設施項目可延續思考，或有意識的被進一步改造，同時考量在「商業建築設計延伸」與「開放空間地景思考」之間取得平衡，並具備「anchor store」的廻遊概念，將購物品質提升。

為鼓勵更多鄉親到場欣賞學生的作品，台開風獅爺商店街配合展出活動推出打卡禮活動，於4／27-5／7展覽期間上傳照片至風獅爺商店街FB粉絲專頁活動頁，打卡並留言「築夢未來─有夢大聲說，我的夢想是○○○」，便有機會獲得金獅影城電影招待券、風獅爺限量購物袋、璞之鍋優惠券等好禮，歡迎民眾踴躍參加。