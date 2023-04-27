111學年度全國師生鄉土歌謠大賽今年在新竹市文化局演藝廳舉行，新竹市代表隊奪5項特優及5項優等，展現推動多元文化及鄉土語言的成果，更用動聽的各類語言歌謠征服評審及觀眾。

市府教育處指出，本屆獲特優成績項目有龍山國小東南亞語系國小團體組、民富國小閩南語國小團體組、培英國中東南亞語系國中團體組，以及新竹女中閩南語高中職團體組、東南亞語系高中職團體組2項。

獲優等的項目則有科園國小原住民語系國小團體組、竹光國中閩南語國中團體組、光華國中客家語系國中團體組、清華大學附小客家語系國小團體組及曙光女中客家語系高中職團體組等5項。

教育處表示，鄉土歌謠比賽包括閩南語、客語、東南亞語及原住民語，學校可自行選擇、也可跨組參加，透過族群欣賞彼此語言的優美，相互包容語與學習。

民富國小校長吳淑雯說，合唱團在陳惠敏及廖翊伶兩位老師的指導下，從3月開始加強練習，孩子們利用每週六、日到校，賽前還加入了舞蹈編排，很高興連續3年在閩南語團體組代表新竹市獲全國特優。

培英國中合唱團今年參賽演唱2首無伴奏的東南亞語系歌曲，乾淨清澈的好聲音，獲得評審一致青睞，給出「和聲迴響十分具共鳴」、「音色清新、樂曲處理細膩、層次豐富有變化」的特優肯定，培英更連續2年獲得全國鄉土歌謠特優的肯定。

而龍山國小合唱團今年成團50年，首次參加鄉土歌謠全國賽，在指揮老師徐嘉欣、柯雅萱及伴奏老師黃嘉偉努力下，樂曲處理細膩，肢體律動設計增添藝術美感，表演的服裝及手環，更是由家長們親手剪裁，在家長齊心合力，學生首次參賽就拿到特優。