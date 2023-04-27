匯豐銀行認為，通貨膨脹的走勢，仍舊是觀察今年金融市場的主要指標。今年三月份美國的消費者物價指數(CPI)年增率，由前一個月的6.04%降至5%，降幅雖然超過市場預期，然而核心消費者物價指數年增率，卻逆勢上揚至5.6%。從細項上來看，除了住房成本、交通運輸以及餐飲價格之外，甚至連衣著服飾等項目也通通漲價，美國民眾的食、衣、住、行、育、樂等價格持續攀升，除了增加美國民眾的生活負擔之外，更直接影響了美國零售銷售的表現。而眾所周知，美國的內需消費佔美國經濟成長的比重高達七成以上，因此高物價、高利率所帶來的影響，勢必將使得美國經濟進一步走弱。

在債券的配置上，匯豐仍舊看好投資等級債券的表現，尤其是中長天期的投資等級債券。在升息進入尾聲，市場對於通膨的預期逐漸趨緩之下，長天期利率的下滑，可望進一步帶動存續期間較高的債券表現；此外，投資等級債券的發行人，財務體質較為強健，也更有能力面對經濟放緩所帶來的景氣逆風。

在金融債方面，今年即使發生了矽谷銀行以及瑞士信貸等事件，但整體而言歐美大型銀行的資本適足率仍明顯優於監管機關所要求的水準，尤其是中小型銀行出現資金外流後，大型銀行業反而是主要的受惠者。

在企業債券方面，匯豐則看好屬大型藍籌股公司所發行的債券，尤其是美國的大型藍籌股，除了其業務範圍涵蓋全球之外，在產品以及業務革新方面都處於業界領先地位。而這類型龍頭公司本身的財務體質出眾，並且在高利率的市場環境影響下，提供了比過往較高的收益率。我們以美銀美林美國企業債券指數來觀察，目前美國投資等級公司債還能提供5%以上的收益率，仍然遠較過去幾年來更有吸引力。

有較大資產部位投資人可選擇結構型商品，現階段，歐美等成熟市場的股票仍然受到央行升息的影響而可能有較大的波動。不過匯豐銀行預估，全球電子產品週期以及獲利表現逐漸接近底部，預計全球半導體以及亞洲科技產業將可望在今年下半年逐步復甦；另一方面，由ChatGPT所引領的人工智慧(AI)的投資浪潮，或是電動車相關的投資標的，投資人都可以透過股權連結商品來參與相關投資機會。

股市方面，匯豐銀行相當看好中國的經濟表現。中國自去年12月疫情解封以來，醞釀已久的經濟重啟行情，可望由餐飲、旅遊、消費等吃、喝、玩、樂的內需消費產業，慢慢轉向製造業以及房地產業持續加溫。而今年曾經讓金融市場相當頭痛的歐美金融業，對於中國銀行業的影響也相對較小。

如欲投資中國，可以透過共同基金。在台灣所發行的境外基金，投資中國境內A股，大部分都有20%的投資上限，其主要還是布局在香港及美國掛牌的中概股或ADR，但金管會則特別允許台灣的投信業者發行境內的純A股基金，透過A股基金，可以更直接地參與中國政策紅利的機會。