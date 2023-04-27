民眾黨主席柯文哲美東時間25日與休士頓台北姐妹會進行晚餐會，並與多位學者專家、僑胞對談。與談人、美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元26日批評柯文哲愛喊口號，但問到要怎麼解決問題，柯就甩鍋這是藍綠惡鬥下的產物，沒有解答。柯辦發言人陳智菡反嗆葉，毫無民主風範，她不曾看過教授有如此失格的表現，葉身為一個忠誠的台獨工作者 ，大概意識型態已經徹底侵入大腦，很難聽見其它聲音，雙方透過臉書隔空交火。

葉耀元26日在臉書發文直指，柯文哲是一個很會「闡述問題」的政治人物。他很知道如何把一個問題講得清楚，讓民眾了解問題的所在，但問到要怎麼解決問題的時候，他就會直接甩鍋這是藍綠惡鬥下的產物，依然沒有解答。

葉耀元說，柯文哲說統獨不是問題，但台灣要備戰且不畏戰，柯認為國民黨過度親中，民進黨不願意跟中國交流，民眾黨會取中間的路線，想辦法跟中國交流，他追問是要怎麼跟中國交流？

葉耀元表示，柯就回他像是世大運或雙城論壇的方式，一步一步來，但市與市的交流跟國與國的交流完全不同等級，中國就說明了只有在台灣接受九二共識、一國兩制的條件之下，才會交流，講白了，柯文哲根本無法回應民眾黨要怎麼跟中國交流這個問題。

葉耀元質疑，柯文哲一直在說台灣已經是一個獨立的國家，但是有缺陷、外交困境，然而問到要如何突破這個缺陷時，他又說不出來，那不是有說跟沒說一樣。

葉耀元認為，柯文哲真的很喜歡喊口號，像是科技執政與開放政府。綜觀下來，柯文哲的話語對於不了解政治或是認為台灣都是藍綠惡鬥所以才會停滯不前的中間選民有很大的誘惑，但當搞懂這些核心的問題並不是喊喊口號就可以解決，而且理解台灣需要對國家未來的想像有核心價值的政治人物來領導的時候，就很容易看穿柯的話術。

葉耀元指出，這場很少台派的人有出席，畢竟有下封殺令，看到很多人很開心聽到柯的說法，或覺得柯很有魅力。但說實話，柯文哲所代表的，不過就是那些不完全了解政治運作的人背後對於政治的想像，而這就是柯的票群。他總結，「民眾黨的玩法玩不出東西的」。

陳智菡不甘示弱在臉書反嗆，葉耀元非常完美的詮釋了，什麼叫毫無民主風範。一到現場，團隊好幾人都看到葉教授斜睨著打量人、滿臉不屑，身為一個主持人連一點的基本尊重都做不到，當柯文哲認真在回答他的問題的時候，他不停看錶、翻白眼、畫圈圈，她不曾看過一個教授有如此失格的表現。

她狠酸，葉身為一個忠誠的台獨工作者 ，大概意識型態已經徹底侵入大腦，很難聽見容忍其它意見與聲音，對他來說，大概只有「四個堅持」與「務實台獨者」才算言之有物，其它都是不切實際的口號。

陳智菡說，葉耀元先生把柯文哲評的一無是處，說科技執政與開放政府，全台灣都在做，「有哪個議會或立院會議沒有公開」？她諷道，葉教授要不是離開台灣太久，要不就是太不關心台灣了，不然怎麼會不知道有不存在的3加11會議紀錄、 不知道在臺灣疫苗採購 資料要封存30年、高端保護力不能公開、NCC 審照還會黑箱，堂堂領中華民國教育部補助的「教授」，常識竟如此貧乏偏狹。