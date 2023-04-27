一名網友日前與交往8年女友分手，原因是女友劈腿學弟，他後來竟下意識地去平時與對方習慣去的汽車旅館，PO文說交往時都是他認錯道歉，即便是對方的錯，他也會卑微地求對方原諒，「我忘了自己已經開始不健康了」，甚至在得知對方劈腿，還想著要包容對方，想與對方結婚。

該網友在Dcard發文，「我忘了我已經分手，但下意識去了我們習慣去的那家汽車旅館，我記得今天刷信用卡有八五折優惠，可是我已經來了妳呢？」他說與女友交往快8年，對方卻選擇劈腿學弟，2人交往時他一直很卑微地處處認錯，即便是女友的錯，也是他求著女友原諒。

「整個世界的邏輯都相反了，跟妳交往其實我很痛苦」該網友說，他得知女友與別人發生關係後，還以為愛是包容一切，仍想與對方結婚，「我忘了其實愛情不是包容是互相，我忘了自己已經開始不健康了」，他說早該知道彼此已沒有愛，「我只是在拖時間，我知道我們的感情最後一定會枯萎」。

其他網友留言「其實她早就不愛了，只是你不想承認而已」、「遇到下一任你就會感謝還好你們分手了」、「跟別人上床，你也能包容？病的不輕喔！不嫌髒嗎」、「交往時發現，比結婚後才發生，還要幸運」、「把他想差一點，就走出來了」、「等你遇到下一個就會覺得現在的自己很蠢」。